Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει η κύρια αιτία καταστροφής του δασικού πλούτου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σε συνέντευξή του στο CRETA TV, ο υπουργός αποκάλυψε πως από τα 5.200 περιστατικά που καταγράφηκαν, πάνω από 3.000 οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση, με την αμέλεια να κυριαρχεί.

Συγκεκριμένα, το 63% των περιπτώσεων αφορά πρακτικές όπως η καύση κλαδιών από αγρότες ή θερμές εργασίες σε ημέρες υψηλού κινδύνου, ενώ ένα 6% με 7% αποδίδεται σε δόλο. Αναφερόμενος στην ανάγκη ευαισθητοποίησης, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εκεί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας».

Το «οπλοστάσιο» της πρόληψης και οι προδιαγεγραμμένες καύσεις

Για πρώτη φορά, η χώρα εισάγει νέα εργαλεία στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών. Ο υπουργός ανακοίνωσε την εφαρμογή των προδιαγεγραμμένων καύσεων, ενός μέτρου που στοχεύει στην απομάκρυνση της καύσιμης ύλης πριν την έναρξη των υψηλών θερμοκρασιών.

«Για πρώτη φορά εισέρχεται στο οπλοστάσιό μας η προδιαγεγραμμένη καύση. Πρόκειται για ελεγχόμενες καύσεις κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, ώστε να απομακρύνεται η υπερβάλλουσα καύσιμη ύλη από το έδαφος πριν από το καλοκαίρι».

Παράλληλα, ο υπουργός έθεσε ως κομβικό σημείο τον καθαρισμό οικοπέδων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία κράτους, δήμων και πολιτών είναι ο μόνος δρόμος για θετικά αποτελέσματα. Όπως υπογράμμισε:

«Ο καθαρισμός οικοπέδων είναι ένα από τα βασικά εργαλεία πρόληψης τα οποία, κεντρικό κράτος, αυτοδιοίκηση και πολίτης αν συνδυαστούμε και συνεργαστούμε σωστά, πραγματικά θα έχουμε φοβερά αποτελέσματα».

Ενίσχυση 2 δισ. ευρώ και η στρατηγική του 112

Η Πολιτική Προστασία θωρακίζεται πλέον με το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την αγορά νέων αεροσκαφών Canadair και ελικοπτέρων. Ταυτόχρονα, το ανθρώπινο δυναμικό της Πυροσβεστικής έχει αυξηθεί κατά 5.000 άτομα την τελευταία εξαετία, φτάνοντας φέτος τους 18.800 πυροσβέστες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη λειτουργία του 112. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται με χειρουργική ακρίβεια και όχι αδιακρίτως, αφού ενεργοποιείται μόλις στο 5,5% των πυρκαγιών.

«Το 112 είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια. Η αποστολή του γίνεται μόνο κατόπιν εισήγησης του τοπικού Δημάρχου, ο οποίος γνωρίζει την κατάσταση στο πεδίο και βρίσκεται σε συνεννόηση με τον τοπικό διοικητή της Πυροσβεστικής».

Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης έδωσε το στίγμα της φιλοσοφίας του μηχανισμού, περιγράφοντας την Πολιτική Προστασία ως μια υπηρεσία που οφείλει να είναι δίπλα στον πολίτη την κρίσιμη στιγμή.

«Να το πω με μια φράση, ότι η πολιτική προστασία πρακτικά είναι μια αλυσίδα κρίκων, που είναι εκεί για τον πολίτη όταν είναι το τελευταίο του καταφύγιο».

Ο στόχος για τη φετινή αντιπυρική περίοδο παραμένει σαφής: ταχύτητα στην αρχική απόκριση (πέρυσι το 92,3% των περιστατικών αντιμετωπίστηκε στο πρώτο ημίωρο) και όσο το δυνατόν λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών μέσω της πρόληψης.