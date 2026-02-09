Η ποινική δίωξη για απείθεια στον «Φραπέ» αποτελεί συνέχεια σχετικής πρότασης των μελών της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο “Χ” ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην επιτροπή, Μακάριος Λαζαρίδης.
«Θυμίζω ότι τότε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι συγκαλύπτουμε! Τώρα τι έχουν να πουν;» ρωτά ο κ. Λαζαρίδης ο οποίος, με επόμενη ανάρτησή του στο “Χ” προσθέτει: «Μέχρι σήμερα για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βασικός προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη! Ας μας πει κάτι το ΠΑΣΟΚ για ”γαλάζιες ακρίδες” να γελάσουμε μέχρι δακρύων!».
❗️Στην παγίδα που έστησε με κουμπαριές έπεσε ο Ν. Ανδρουλάκης— Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) December 12, 2025
Η @neademokratia από την αρχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ είχε μιλήσει για ένα διακομματικό και διαχρονικό πρόβλημα.
Και μέσα στην εξεταστική επιτροπή μέρα με τη μέρα δικαιώνεται η θέση μας.
Όπως σήμερα που αποκάλυψα ότι… pic.twitter.com/KroUocsnWF