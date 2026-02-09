Στο εδώλιο, κατηγορούμενος για απείθεια, θα καθίσει στις 30 Μαρτίου ο γνωστός συνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο λόγος που ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και «Φραπές», θα βρεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας είναι η στάση που τήρησε στη Βουλή, στο πλαίσιο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Ξυλούρης δεν είχε εμφανιστεί στην Εξεταστική όπου είχε κληθεί, καθώς το όνομά του βρέθηκε να φιγουράρει στις τηλεφωνικές συνομιλίες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων,

και με υπόμνημα που έστειλε είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Οι βουλευτές αποφάσισαν την άμεση παραπομπή της υπόθεσης στην αρμόδια Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας.

Τελικά, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, αφού μελέτησε τα στοιχεία της υπόθεσης, άσκησε ποινική δίωξη για απείθεια σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη και τον παρέπεμψε σε δίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Ξυλούρης προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή, τον περασμένο Δεκέμβριο. Η κατάθεσή του ήταν επεισοδιακή με την πλειοψηφία των βουλευτών να αποφασίζει τη διαβίβασή της στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της ψεύδους κατάθεσης.

Μάλιστα, τότε ο αποκαλούμενος και «Φραπές» είχε πει πως η στάση του «δεν είναι θέμα ασέβειας αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου» και σημείωσε πως «ό,τι στοιχεία έχω ή δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στον φυσικό δικαστή».