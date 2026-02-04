Από τα Γιάννενα κόβει και επίσημα το νήμα της προεκλογικής περιόδου ο πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας το πρώτο γαλάζιο προσυνέδριο με ορίζοντα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη και στόχος είναι βουλευτές με έμφαση στην περιφέρεια Ηπείρου, στελέχη των τοπικών οργανώσεων αλλά και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης του κόμματος μαζί με τη γαλάζια νεολαία να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση του κόμματος, αλλά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για το σήμερα και τις προοπτικές που ανοίγονται με ορίζοντα το 2030.

Με θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει τις πολιτικές που αναπτύσσει η κυβέρνηση στο κοινωνικό πεδίο αλλά και τη μεταρρυθμιστική της ορμή στην παιδεία, την υγεία, την εργασία και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, μιλώντας στο εσωκομματικό ακροατήριο μία ημέρα μετά τη νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική για τα κυβερνητικά πεπραγμένα, αλλά και δύο 24ωρα μετά την κοινή εμφάνιση των δύο πρώην προέδρων της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, στην Καλαμάτα, θα επιχειρήσει να στείλει ενωτικό μήνυμα, επισημαίνοντας ότι σε ταραγμένους καιρούς και με την αντιπολίτευση να είναι κατακερματισμένη, η γαλάζια παράταξη αποτελεί τη μόνη σταθερά, η οποία μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση της προόδου και της ευημερίας για τους πολίτες.

Ο σχεδιασμός της ΝΔ περιλαμβάνει προσυνέδρια σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Ρόδο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κινητοποιεί τη βάση του κόμματος «φυτεύοντας» τον σπόρο για την επίτευξη αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027 και αναδεικνύοντας σε όλους τους τόνους την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα.

Θεσμικές αλλαγές και συναινέσεις

Σε παράλληλο χρόνο, ο πρωθυπουργός άνοιξε τον εθνικό διάλογο για δύο σημαντικά θεσμικού χαρακτήρα ζητήματα: το νέο εθνικό απολυτήριο και τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ξεπερνώντας τα κομματικά στεγανά, άνοιξε χθες τη συζήτηση για ένα θέμα που υπερβαίνει τους κομματικούς υπολογισμούς και τους εκλογικούς κύκλους και αφορά στην αναμόρφωση του Λυκείου –όπως τόνισε– προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Και στα δύο θέματα η κυβέρνηση αναμένει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καλώντας σε συναίνεση. Κυβερνητικά στελέχη υπενθύμιζαν ότι υπάρχει προηγούμενο 4 συνταγματικών αναθεωρήσεων, εστιάζοντας στο 2001, που το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση είχε προτείνει μια σειρά από άρθρα και σε ένα κλίμα συναίνεσης η τότε αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε και αυτή στην αναθεώρηση σημαντικών άρθρων. Αντίθετα, όμως, μιλούσαν και για το αντιπαράδειγμα του 2008, όπου το ΠΑΣΟΚ άλλαξε στάση για το άρθρο 16 και δεν υλοποιήθηκαν όσα είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι τα άρθρα που προτείνει η πλειοψηφία να αλλάξουν θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, που θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών και προσθέτουν: «Το Σύνταγμα αλλάζει, και αν αναθεωρηθεί σωστά, τότε αλλάζουν και τα θεμέλια που χρειάζονται και οι εκτελεστικοί νόμοι σε συνέχεια, για να βελτιωθεί προς το καλύτερο η ζωή των πολιτών».