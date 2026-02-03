Νέο πολιτικό κεφάλαιο με τίτλο «Οι θεσμικές αλλαγές» ανοίγει ο πρωθυπουργός, εκκινώντας τον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία θα αναγκάσει όμως τους πολιτικούς αρχηγούς να ανοίξουν τα χαρτιά τους για μείζονα ζητήματα που αφορούν στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης αλλά και την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων.

Η κυβέρνηση προχωρά σε μια «θεσμικού χαρακτήρα» επίθεση, καθώς σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12:00 σε σύσκεψη για το εθνικό απολυτήριο, ενώ ήδη έχει προαναγγελθεί η επιδίωξη για επέκταση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων στις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Με αυτόν τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρτογραφεί τις επόμενες κινήσεις του με ορίζοντα το 2030, εξηγώντας γιατί θέλει να διεκδικήσει και τρίτη θητεία.

Σταθερός υπέρμαχος της αυτοδυναμίας, υπό το σκεπτικό ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις υπηρετούν το συμφέρον του τόπου, ειδικά σε περιόδους μεγάλης αστάθειας, θέτει το δίλημμα των επόμενων εκλογών λέγοντας: «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος» και απορρίπτοντας το «Μητσοτάκης ή χάος», καλώντας τους πολίτες να σκεφτούν ότι στην παρούσα συγκυρία έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει σταθερότητα και μια κυβέρνηση η οποία αντιλαμβάνεται τους διεθνείς συσχετισμούς.

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα κάνει σε ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, ο πρωθυπουργός κάλεσε όσους λένε ότι «δεν θέλουν τον Μητσοτάκη» να σκεφτούν τι πραγματικά θέλουν, επισημαίνοντας ότι για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει αριστερή συμμαχία με κόμματα, ενώ άλλοι εισηγούνται να δημιουργήσουν ένα μέτωπο.

Τα σημεία-αιχμής της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Δημοσιονομική σταθερότητα: Να μην επιτρέπεται να ψηφίζονται προϋπολογισμοί οι οποίοι εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά και παράγουν υπερβολικά ελλείμματα. Ποινικές ευθύνες υπουργών: Κορυφαία προτεραιότητα και ευθύνη με όλα όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θέλει να συνεχιστεί η παραπομπή ή μη ενός διατελέσαντος υπουργού ή υφυπουργού να είναι αποτέλεσμα των συσχετισμών της Βουλής. Μπορεί να είναι για παράδειγμα, υποθετικά καθώς η διαβούλευση τώρα ξεκινά, ένα σώμα 15 μελών, η πλειονότητα των οποίων να είναι δικαστικοί. Άρα η πλειοψηφία να μην εξαρτάται από το αν είναι στην Κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Μη κρατικά Πανεπιστήμια – αναθεώρηση Άρθρου 16: Στόχος να μη χαθεί άλλη μια ευκαιρία όπως χάθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, που ολοκληρώθηκε το 2008 με την τότε –όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη– ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ. Συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο: Πρόκειται για μια πολιτική μάχη, όπου θα φανεί αν η Ελλάδα έχει πραγματικά το βλέμμα της στο 2030. Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι ήρθε η ώρα το ζήτημα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, να το συνδέσουμε με το Σύνταγμά μας και με τη συζήτηση περί μονιμότητας.

Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα

Χθες ο πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στους βουλευτές του κόμματός του με την ιδιότητά του ως προέδρου της ΝΔ. Θα ακολουθήσουν τα εξής τρία βήματα: