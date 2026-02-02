Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά και μεταξύ άλλων μίλησε για τα ελληνοτουρκικά.

Ο πρωθυπουργός απάντησε σε μια σειρά από ερωτήματα και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί πριν τις 15 Φεβρουαρίου.

«Οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι αυτοτελής. Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στην Άγκυρα τις επόμενες εβδομάδες» επισήμανε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «δεν χρειαζόμαστε κάποιο επιδιαιτητή ή διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά. Θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν τις 15 Φεβρουαρίου».

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε:

«Από τότε που υπογράψαμε τη διακήρυξη των Αθηνών θεωρώ ότι έχουμε σημαντικά κεκτημένα που δεν πρέπει να αμελούμε. Καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό και έχουμε οικοδομήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας ώστε αν υπάρχει κάποια ένταση να την εκτονώσουμε έντονα. Δεν τρέφω αυταπάτες η μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε με Τουρκία είναι οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Όσο προσθέτει και άλλα θέματα στο μενού, τα πράγματα είναι δύσκολα».

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού:

Για επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται ταξίδι του προέδρου Τραμπ στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με ΗΠΑ, γνωρίζω Τραμπ από την πρώτη θητεία του οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ.

Για σχέσεις με Ισραήλ

Οικοδομήθηκαν από αρκετές προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουν στρατηγικό βάθος. Η Ελλάδα επιδιώκει με το Ισραήλ μια στρατηγική σχέση στον τομέα της άμυνας. Η σχέση μας δεν είναι μονοσήμαντη. Η σχέση μας με το Ισραήλ δεν έχει δράσει ανταγωνιστικά με τα μεγάλα ανοίγματά μας με τον αραβικό κόσμο.

Για σχέσεις με Ρωσία

Η στήριξη της Ουκρανίας υποδείχθηκε όχι μόνο από προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αλίμονο αν η Ελλάδα δεν στήριζε τον αμυνόμενο έναντι του επιτιθέμενου. Με τι ηθικό ανάστημα θα το κάναμε; Όταν έχουμε ένα γείτονα που έχει εκφράσει αναθεωρητισμό.

Για ενέργεια

Η ανάδειξη της Ελλάδας ενός κρίσιμο παίκτη στο νέο ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται δεν έχει μόνο οικονομικό όφελος για την πατρίδα μας αλλά έχει και πολλαπλάσια ισχύ για τη χώρα μας. Εμείς θέλουμε να γίνουμε γέφυρα φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Υπάρχει ένας κάθετος διάδρομος με δύο παρακλάδια – Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη. Μιλάμε για στρατηγική κατεύθυνση η Ελλάδα να είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για χώρες μέχρι τη Ρουμανία. Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός παίκτης πια για την ενεργειακή ασφάλεια των χωρών αυτών.

Για διάταξη για συνεπιμέλεια – Όλγα Κεφαλογιάννη

Η διάταξη πέρασε από την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι μια σωστή διάταξη που μας υποχρεώνει να δούμε ξανά ζητήματα που αφορούν τη συνεπιμέλεια. Το πώς έγινε χρήση της διάταξης δεν θα το σχολιάσω. Είναι προσωπικό ζήτημα, είναι και παιδιά στη μέση. Ασχολήθηκαν εκ των υστέρων όταν κάποια υπουργός μας ωφελήθηκε από αυτή. Όταν κατέχουμε ένα δημόσιο αξίωμα μερικές φορές δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία αλλά και στις επιπτώσεις. Ερωτηθείς εάν θα υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις, απάντησε όχι για την κα Όλγα Κεφαλογιάννη επιμένοντας ότι επρόκειτο για μια ορθή διάταξη.

Για μεταρρυθμίσεις

Κάθε μια από τις μεταρρυθμίσεις αποτελεί σύνθετη άσκηση. Κερδίζουμε μάχες αλλά χάνουμε και μάχες. Το 2030 είναι σημαντικό ορόσημο. Η φιλοδοξία μου είναι να έχουμε κλείσει μέχρι τότε όλες τις παθογένειες με το πελατειακό κράτος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια χαμένη μάχη που δώσαμε, αναγκαστήκαμε να κόψουμε το γόρδιο δεσμό. Το γεγονός ότι οι πληρωμές θα γίνονται από την ΑΑΔΕ δίνει τα εχέγγυα διαφάνειας. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία τα κόμματα να τοποθετηθούν επί της ουσίας στα ερωτήματά μας. Θα συνδέσουμε την αξιολόγηση με τη μονιμότητα στο δημόσιο; Πώς θα αλλάξουμε το άρθρο 86; Έχω αγωνιστεί από το 2006 να το αλλάξουμε.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ – εναέρια κυκλοφορία

Η απειλή της στάσης πληρωμών – εξαρτήσεις από εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, ηταν τέτοιες που φοβηθήκαμε τις τολμηρές αλλαγές. Περάσαμε από μεγάλη κρίση. Έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν στήριξαν την μετάπτωση στην ΑΑΔΕ. Στην εναέρια κυκλοφορία είχαμε σχέδιο σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιτροπή. Υπήρξαν καθυστερήσεις. Τωρα χρησιμοποιούμε ιδιωτικές δωρεές για να λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να ανατάξουμε τα συστήματα. Όχι γιατί υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Πρόκειται για περίπλοκες διαδικασίες που θέλουν πολύ υπομονή.

Για τα εσωτερικά

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου ότι δεν σκέφτεται αλλαγή του εκλογικού νόμου. Τάχθηκε υπέρ της θεσμικής σταθερότητας. Είμαστε υπέρ των αυτοδύναμεων κυβερνήσεων, είπε, και με τον υπάρχοντα νόμο υφίσταται η δυνατότητα αυτή, υπό προϋποθέσεις. Δεν πρόκειται να πειράξω τους κανόνες του παιχνιδιού, ξεκαθάρισε.

«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι λάθος να το λέμε. Αυτό είναι το δίλλημα. Τι θα προέλθει από την κάλπη και πως θα σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες. Αλλά εγώ δεν θα συγκριθώ με το χάος, θα συγκριθώ με τους πολιτικούς μου αντιπάλους».