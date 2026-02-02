Ιδιαίτερη αναφορά στα FSRU Αλεξανδρούπολης και Ρεβυθούσας έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε, τονίζοντας ότι ο πλωτός σταθμός LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε στον Αλέξη Παπαχελά, ότι η Ελλάδα επιπλέον αναβαθμίζεται στον ενεργειακό τομέα και προσφέρεται η δυνατότητα να παρέχει ενέργεια σε άλλες χώρες, μέχρι τη Ρουμανία.

«Η ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός κρίσιμου παίκτη στο νέο ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται δεν έχει μόνο οικονομικό όφελος για την πατρίδα μας αλλά έχει και πολλαπλάσια ισχύ για τη χώρα μας. Εμείς θέλουμε να γίνουμε γέφυρα φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Υπάρχει ένας κάθετος διάδρομος με δύο παρακλάδια – Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη», είπε ο πρωθυπουργός.

«Μιλάμε για στρατηγική κατεύθυνση η Ελλάδα να είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για χώρες μέχρι τη Ρουμανία. Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός παίκτης πια για την ενεργειακή ασφάλεια των χωρών αυτών», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Είναι ιδιωτικές συμφωνίες στο βαθμό, που θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν υποδομές, οι οποίες είναι κρατικές, όπως οι υποδομές της ΔΕΠΑ. Υπάρχουν και ιδιωτικές υποδομές, όπως το FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Γενικά, υπάρχει ένας κάθετος διάδρομος με δύο παρακλάδια. Ο ένας αφορά τη Ρεβυθούσα, ο άλλος την Αλεξανδρούπολη. Είναι σημαντικό και οι δύο να είναι οικονομικά ανταγωνιστικοί, αλλά προφανώς μιλάμε για στρατηγική κατεύθυνση, ώστε η Ελλάδα να είναι πάροχος για χώρες μέχρι τη Ρουμανία».