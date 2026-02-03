Κυβερνητική πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια παρόμοιων αποφάσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να προστατεύσουν τους ανηλίκους από τις επιπτώσεις των social media.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), στις ΗΠΑ, άνω του 90% των εφήβων έχουν χρησιμοποιήσει κοινωνικά δίκτυα, με το 75% αυτών να έχουν τουλάχιστον έναν ενεργό λογαριασμό και οι περισσότεροι από τους μισούς να τον επισκέπτονται καθημερινά.

Επίσης, οι έφηβοι μπορεί να βρίσκονται στο διαδίκτυο και μέχρι 9 ώρες ημερησίως, χρησιμοποιώντας το πολλές φορές και για την προετοιμασία των μαθημάτων τους.

Ακόμη, πάνω από το ήμισυ των εφήβων στις ανεπτυγμένες χώρες εκφράζουν έντονη προσήλωση για την παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο, που ξεπερνά σημαντικά άλλες δραστηριότητες. Επίσης, ένα ικανό ποσοστό των εφήβων θεωρεί ότι είναι δύσκολο να εγκαταλείψει τα κοινωνικά δίκτυα ή αισθάνεται άγχος όταν αποσυνδέεται.

Παράλληλα, τα πιο πρόσφατα δεδομένα από το Γραφείο στην Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) δείχνουν αύξηση στην προβληματική χρήση κοινωνικών δικτύων από τους εφήβους, από το 7% το 2018 σε 11% το 2022. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με το 12% των εφήβων που διατρέχουν κίνδυνο για εξάρτηση από διαδικτυακά παιχνίδια (problematic gaming), υποδεικνύει το μέγεθος του κινδύνου της τεχνολογίας για την ψυχική υγεία και την ευημερία των εφήβων. Σημαντικά στατιστικά στοιχεία από το Γραφείο στην Ευρώπη του ΠΟΥ δείχνουν ότι:

Ένας στους 10 εφήβους προσπαθεί να ελέγξει τη χρήση των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων που συμμετέχει, με τα κορίτσια να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά συγκριτικά με τα αγόρια (13% ως προς 9%).

Ένας στους 3 νέους αναφέρει συνεχή διαδικτυακή επαφή με φίλους και αντίστοιχα ένας στους 3 εφήβους αναφέρει καθημερινή συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια.

Ένας στους 10 εφήβους προσπαθεί να ελέγξει το χρόνο των διαδικτυακών παιχνιδιών που συμμετέχει, με τα αγόρια να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά συγκριτικά με τα κορίτσια (16% ως προς 7%).

Όπως αναφέρεται από την Αμερικανική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής, είναι σημαντικό οι γονείς να βοηθήσουν τους εφήβους να χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα με υπευθυνότητα. Και ενώ στα θετικά του διαδικτύου για έναν έφηβο περιλαμβάνεται η διάδραση με φίλους και η δημιουργία νέων φίλων, η εκπαίδευση και η ικανοποίηση ενδιαφερόντων για κάθε τομέα, από την άλλη πλευρά καταγράφονται πιθανοί κίνδυνοι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: