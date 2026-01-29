Έκκληση σε οποιονδήποτε έχει να εισφέρει κάτι στην έρευνα για την τραγωδία της «Βιολάντα» απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Απαντώντας σε όσα ακούγονται για υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, άφησε αιχμές για όσους επενδύουν στον πόνο και στη δυστυχία, για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη.

«Σε κάθε τραγωδία σε αυτή τη χώρα, οι γνωστοί – άγνωστοι, το κίνημα των τυμβωρύχων, παίζουν τα ρέστα τους», τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα» τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα έχει τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα στον κόσμο, σημειώνοντας ότι αυτό προέρχεται από άτομα που ανήκουν στο «κίνημα των τυμβωρύχων». «Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα», είπε ακόμα και αποκάλεσε «ξεφτίλα» όλη τη σπέκουλα που γίνεται.