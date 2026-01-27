Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, με τους ανθρώπους του συλλόγου να έχουν τεθεί σε διαρκή επικοινωνία με τα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια.

Από την πρώτη στιγμή, οι εκπρόσωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε απευθείας επαφή με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, τα Υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Μετάβαση στη Ρουμανία και συντονισμός

Στόχος της κινητοποίησης είναι ο πλήρης συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για τη διαχείριση της τραγωδίας.

Ήδη, άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναχώρησαν με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να βρεθούν στο σημείο του δυστυχήματος και να συνδράμουν στις έρευνες και τις διαδικασίες, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Εκεί αναμένεται να συναντηθούν και με το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής, το οποίο σπεύδει από το Βουκουρέστι για να προσφέρει βοήθεια.

Έκκληση για υπευθυνότητα και ενημέρωση

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απηύθυνε δημόσια παράκληση προς όλους για τη διατήρηση της ψυχραιμίας. Οι υπεύθυνοι της ομάδας τονίζουν την ανάγκη να αποφεύγεται η διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανικό στις οικογένειες και τους οικείους των εμπλεκομένων.

Όπως επισημαίνεται από τον σύλλογο, η ροή της ενημέρωσης θα είναι συνεχής και θα πραγματοποιείται μόνο όταν προκύπτουν επίσημα και διασταυρωμένα στοιχεία από τις αρχές, με τις οποίες υπάρχει αδιάλειπτη επικοινωνία. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή παραμένει η σωστή διαχείριση της έκτακτης ανάγκης και η προστασία των πληγέντων από το τραγικό συμβάν.