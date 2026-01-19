Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν φτάσει οι επιτροπές των αγροτών για την πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η έκβαση της οποίας ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτόνωση της δύσκολης κατάστασης που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα μπλόκα σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Οι αποκαλούμενοι και «σκληροί» των μπλόκων θα θέσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τους ακούσει, ελπίζοντας ότι έπειτα από αυτή τη συνάντηση οι κινητοποιήσεις θα λάβουν τέλος και τα τρακτέρ θα επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

Ηλίας Αγγελακούδης

Γρηγόρης Γρουζίδης

Αποστόλης Βεσμελής

Γιάννης Τουρτούρας

Κώστας Σέφης

Ιορδάνης Φρονιμόπουλος

Δημήτρης Μηκές

Τάσος Χαλκίδης

Λάζαρος Ουζουνίδης

Βαγγέλης Μπέτσας

Γιάννης Καρναβίας

Κώστας Λιλιγκάκης

Κώστας Ζαρκάδουλας

Κώστας Παπαδάκης

Δημήτρης Παραμπάτης

Μπάμπης Τσιβίκας

Κώστας Δουρουμής

Παύλος Σπυρόπουλος

Θωμάς Μόσχος

Ιωάννης Κούτης

Χρήστος Τσέρνιος

Τάσος Γκιοργκίνης

Χάρης Σεσκιώτης

Κώστας Λεονταράκης

Παναγιώτης Περράκης

Κώστας Τζέλλας

Γιάννης Τσιούτρας

Σωτήρης Γιαννακός

Σωκράτης Αλειφτήρας

Ρίζος Μαρούδας

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες προγραμματίζουν να επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα ακολουθήσουν γενικές συνελεύσεις με στόχο την αποτίμηση των εξελίξεων και τη λήψη αποφάσεων για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Ειδικότερα, στο μπλόκο της Νίκαιας έχει ήδη προγραμματιστεί σύσκεψη για το απόγευμα της Τρίτης, στις 6, κατά την οποία θα συζητηθούν και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Ήδη ο πρωθυπουργός, μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, έθεσε χθες το πλαίσιο της συζήτησης, ξεκαθαρίζοντας ότι νέα μέτρα στήριξης με δημοσιονομικό κόστος δεν θα υπάρξουν, πέρα από αυτά που ήδη έχουν δοθεί.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», ήταν τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε σε τοποθέτηση που θα κάνει σε λίγα λεπτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε «είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί. Μετά το πέρας της συνάντησης δεν υπάρχει περιθώριο να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί». Ερωτηθείς για το αγροτικό πετρέλαιο και συγκεκριμένα για τα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα απάντησε ότι: «δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο έχει γίνει σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ».

Το παρών στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου Μαξίμου έδωσε και ο αγροσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, που είχε πραγματοποιήσει τη χυδαία επίθεση στον πρωθυπουργό, ο οποίος ανέφερε πως δεν θα λάβει μέρος στη συνάντηση.