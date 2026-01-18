Στην τελική ευθεία για το ραντεβού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/1 στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν μπει οι αγρότες. Το τετ α τετ με τον πρωθυπουργό αναμένεται να διεξαχθεί στη μία το μεσημέρι ενώ οι γενικές συνελεύσεις των μπλόκων συγκρότησαν την 25μελή επιτροπή, η οποία θα προσέλθει στον διάλογο, παρουσία έξι παρατηρητών.

Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί με τους αγρότες να βάζουν τα τρακτέρ στην άκρη, αφού ανάμεσα στις προϋποθέσεις που έθεσε η κυβέρνηση για αυτή τη συνάντηση, είναι να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μη συμμετάσχουν πρόσωπα ελεγχόμενα ή με παραβατική συμπεριφορά. Ανοικτά θα είναι και τα τελωνεία.

Ετοιμάζονται για την κρίσιμη συνάντηση οι αγρότες

Συνεχείς ήταν οι συναντήσεις σε όλα τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, που είχαν οι αγρότες μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου 17/1 και στο «τραπέζι» βρέθηκε το να σταχειολογήσουν τα μέτρα που θα ζητήσουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση της Δευτέρας.

Οι τρεις κόκκινες γραμμές των αγροτών

Η μείωση του κόστους παραγωγής.

Η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα.

Ενδεικτικά, όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ το ΕΡΤnews από τα Μάλγαρα, οι αγρότες τονίζουν ότι υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοί τους που δεν έχουν πληρωθεί εδώ και ένα χρόνο. Όπως σημειώνουν έχουν παγώσει οι πληρωμές καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιοι έλεγχοι από το Υπουργείο, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μεταξύ άλλων, οι αγρότες αναμένεται να ζητήσουν να ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι προκειμένου να πληρωθούν τις επιδοτήσεις τους.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών είναι ανοιχτή, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου ενώ ανοιχτή είναι επίσης η Εγνατία Οδός και τα τελωνεία.

Σε ό,τι αφορά στα μπλόκα που έχουν ήδη συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, αναμένεται να πάρουν τα τρακτέρ από τα σημεία όπου βρίσκονται, τις επόμενες ημέρες, μετά την αυριανή συνάντηση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αναμονή ενώ συμπληρώνουν την πεντηκοστή μέρα της κινητοποίησής τους. Εδώ και αρκετά 24ωρα έχει δοθεί η αερογέφυρα στην κυκλοφορία και έτσι υπάρχει ακόμη μια εναλλακτική διαδρομή για όσους οδηγούς μετακινούνται με κατεύθυνση από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου όγκου των τρακτέρ, η Τροχαία δεν έχει επιτρέψει -για λόγους ασφάλειας- τη διέλευση μέσα από το μπλόκο.

Τα τρακτέρ βρίσκονται δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού και θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όταν και θα επιστρέψουν στο σημείο οι εκπρόσωποι των αγροτών για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους σχετικά με το τι ειπώθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Θα ακολουθήσουν οι γενικές συνελεύσεις όπου θα αποφασιστεί το πώς θα προχωρήσουν.

Τι περιμένουν από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι αγρότες

Οι αγρότες προσδοκούν στη συνάντηση της Δευτέρας να θέσουν τα επιχειρήματά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να πείσουν το κυβερνητικό επιτελείο ότι υπάρχουν και περιθώρια για μεγαλύτερη στήριξη αλλά και ανάγκη για αυτή τη στήριξη, όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Μάνια Γκουσιάρη από τη Νίκαια.

Ειδικότερα:

Θα διαπραγματευτούν την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όχι μόνο για το βαμβάκι και το σιτάρι, αλλά και για άλλα προϊόντα.

Θα ζητήσουν και θα επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τα χρήματα που χρειάζονται για να μπορούν, με έναν πιο βιώσιμο και πιο δίκαιο τρόπο όπως λένε, να έχουν την απαλλαγή που θέλουν σε σχέση με το αγροτικό πετρέλαιο.

Οι έξι παρατηρητές οι οποίοι θα βρεθούν στο Μαξίμου, θα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στη συνάντηση προκειμένου να καταγράφουν όλη τη συζήτηση, έτσι ώστε επιστρέφοντας στα μπλόκα τους, να έχουν μια καλή εικόνα και μια καλή καταγραφή του τι έχει ειπωθεί ώστε να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν για να παρθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Κλήσεις σε δύο αγρότες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Δύο κλήσεις επιδόθηκαν σε αγρότες από τα Μάλγαρα, οι οποίοι την 1η Δεκεμβρίου παρέταξαν κάθετα στην Εθνική Οδό τα τρακτέρ τους, κλείνοντας το ρεύμα προς Αθήνα, χωρίς να έχουν πρώτα ενημερώσει την Αστυνομία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Αρχές.

Εναντίον τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνίας και επικίνδυνη οδήγηση. Την Τετάρτη, οι δύο αγρότες θα δώσουν ανωμοτί κατάθεση στο Τμήμα Τροχαίας Μαλγάρων ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από την παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις κατά τόπους εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές, είναι σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση άλλων δύο αγροτών που είχαν επίσης βάλει τα τρακτέρ τους πάνω στην Εθνική Οδό και είχαν παρακωλύσει τη συγκοινωνία.

Ο ρυζοπαραγωγός Κώστας Ρούζιος, ένας από τους δύο αγρότες που έλαβαν κλήση, μίλησε στην εκπομπή «Δέκα με Τόνο», αναφέροντας: «Αυτά τα περιμέναμε από την αρχή, δεν μπορώ να πω ότι μένουμε άναυδοι. Τα “αγροτοδικεία” είναι ένα από τα αιτήματα που θα συζητήσουμε αύριο κι ελπίζω να βρούμε λύση και σε αυτό».