Αντίστροφα για το κρίσιμο τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 19/1 μετρούν οι «σκληροί» των μπλόκων ενώ στις γενικές συνελεύσεις καθορίστηκαν τα πρόσωπα της πενταμελούς επιτροπής που θα μεταβούν στο Μαξίμου, όπου θα υπάρχουν και έξι παρατηρητές.

Κάθε περιοχή, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews έχει ετοιμάσει να παρουσιάσει αναλυτικά όσα απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, με τους αγρότες των Μαλγάρων να εστιάζουν στα 14 αιτήματα που είχαν αποστείλει στις 14 Δεκεμβρίου στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά και στη συμφωνία Mercosur και στο ρύζι.

«Θα ξεκινήσουμε από το κόστος παραγωγής, θα συζητήσουμε το πετρέλαιο, δεν είναι σωστός ο τρόπος που το έδωσε, το αγροτικό ρεύμα», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Κώστας Ρουζιός, μέλος αγροτικού συλλόγου Μαλγάρων.

«Είμαστε απελπισμένοι, πρέπει να παρθούν κάποιες γενναίες αποφάσεις από την κυβέρνηση, ούτως ώστε να υπάρχει παρόν και μέλλον. Αν δεν πάρουμε κάποιες απαντήσεις, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, το ρύζι έχει πεθάνει ήδη» επεσήμανε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Σέφης.

«Όπως είναι οι μεγάλες ζημιές από την ελαιοπαραγωγή, όπως είναι η δακοκτονία, οι εργάτες γης, θα θέσουμε θέμα για σταφίδα, πατάτα», είπε από το μπλόκο της Μεσσηνίας στο ΕΡΤnews, ο Κώστας Αποστολόπουλος, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Χανδρινού.

Όσον αφορά τη Θεσσαλία, στην επιτροπή που θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συμμετέχουν 10 αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Τρεις από το μπλόκο της Νίκαιας, δύο από τη Μαγνησία, τρεις από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, και δύο από το μπλόκο του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται προτάξουν το διεκδικητικό πλαίσιο με τα 14 αιτήματα και τα παραρτήματα των μελισσοκόμων και των αλιέων, έτσι όπως αυτό συναποφασίστηκε κατά την πρώτη συνέλευση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Ειδικότερα, οι αγρότες θα καταθέσουν προτάσεις ζητώντας λύσεις και απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τους βαμβακοπαραγωγούς, οι οποίοι την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο είχαν κόστος παραγωγής ανά στρέμμα τα 280 ευρώ, ενώ τα έσοδα που έλαβαν ήταν στα 240 ευρώ. Τι θα γίνει με τα εφόδια τα οποία οι αγρότες πληρώνουν στην Ελλάδα ακόμη και 10 φορές περισσότερο σε σύγκριση με άλλες γειτονικές χώρες των Βαλκανίων ή την Τουρκία. Τι θα γίνει με το εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στους κτηνοτρόφους, όχι μόνο για την ανασύσταση των κοπαδιών τους, αλλά και το πώς θα εκριζωθεί. Όπως επίσης και τι θα γίνει με τα έργα υποδομής που απαιτούνται να γίνουν στη Θεσσαλία, αφού μόνο τα τελευταία 10 χρόνια πλημμύρισε τέσσερις φορές.

Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα πραγματοποιήσουν τις συνελεύσεις τους και θα συντονιστούν με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια αναμένουν τις εξελίξεις της συνάντησης της Δευτέρας για να δουν πώς θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Τα πρώτα τρακτέρ θα αρχίσουν να αποχωρούν από το σημείο τη Δευτέρα σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναδέλφους τους, τους εκπροσώπους των πανελλαδικών μπλόκων που θα συναντηθούν την ίδια ημέρα με τον Πρωθυπουργό.

Οι αγρότες του μπλόκου θα περιμένουν να ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θα αρχίσουν να αποχωρούν επιφυλασσόμενοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους με άλλες μορφές κινητοποιήσεων και δράσεων, χωρίς τρακτέρ στους δρόμους.