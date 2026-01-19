Είκοσι πέντε αγρότες και κτηνοτρόφοι που μετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή και 5 παρατηρητές θα διαβούν σήμερα στις 13:00 το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου και στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό μετά από 50 ημέρες μπλόκων και κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.

Οι αποκαλούμενοι και «σκληροί» των μπλόκων θα θέσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τους ακούσει, ελπίζοντας ότι έπειτα από αυτή τη συνάντηση οι κινητοποιήσεις θα λάβουν τέλος και τα τρακτέρ θα επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο.

Ήδη ο πρωθυπουργός, μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, έθεσε χθες το πλαίσιο της συζήτησης, ξεκαθαρίζοντας ότι νέα μέτρα στήριξης με δημοσιονομικό κόστος δεν θα υπάρξουν, πέρα από αυτά που ήδη έχουν δοθεί.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», ήταν τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στόχος είναι ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων

Και όπως τονίζουν συνεργάτες του, στόχος δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, το οποίο στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία και που δίνει στον πρωτογενή τομέα προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα.

Για το Μέγαρο Μαξίμου αυτή είναι μόνο η αρχή και θα αποδειχθεί και στην πράξη αυτό, καθώς τις επόμενες ημέρες ο πρωθυπουργός θα συναντήσει κτηνοτρόφους για το θέμα της ευλογιάς. Και εκεί αναμένεται να επαναλάβει ότι τον εμβολιασμό δεν τον προκρίνει καμία σοβαρή επιστημονική επιτροπή, τονίζοντας ότι αν η Ελλάδα προχωρούσε σε αυτό το μέτρο δεν θα μπορούσαμε να εξάγουμε προϊόντα, γιατί η ευλογιά θα γινόταν ενδημική.

Μάλιστα, στη συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο στον Alpha σχολίασε: «Αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του COVID για τους ανθρώπους, αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του εμβολίου για τα ζώα».

Αυτό που αποκλείεται να αλλάξει, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, είναι να γίνουν αποδεκτά τα χαρακτηριζόμενα μη ρεαλιστικά αιτήματα, όπως να εφαρμοστεί νωρίτερα το μέτρο για φθηνότερο ρεύμα στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στη συνάντηση αυτή να αναφερθεί και στη συμφωνία της Mercosur και να εξηγήσει όσο γίνεται στους αγρότες ότι μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. Αν οι τιμές πέσουν κάτω από ένα επίπεδο, η Ευρώπη μπορεί να παρέμβει και να περιορίσει τις εισαγωγές.

Θα τονίσει ότι η κυβέρνηση διασφάλισε τα προϊόντα ΠΟΠ, αλλά και πως υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι μπαίνει και το τι εισάγεται στην Ευρώπη.

Πάντως, αν οι αγρότες δεν ικανοποιηθούν από όσα θα ειπωθούν και αποφασίσουν να μην λήξουν τις κινητοποιήσεις, κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι το plan B δεν έχει φύγει από το τραπέζι και πως δεν θα επιτραπεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία των υπόλοιπων πολιτών, αλλά και να πλήττεται η οικονομία.