Από το ορόσημο της παραλαβής της πρώτης φρεγάτας Βelharra από το Πολεμικό Ναυτικό ξεκίνησε η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Alpha και τον δημοσιογράφο Νίκο Μάνεση.

«Για μένα προσωπικά αλλά και για όλους τους Έλληνες ήταν μια ημέρα όμορφη και συγκινητική, ημέρα αυτοπεποίθησης. Ήταν η μια από τις 4 που θα παραλάβει το ΠΝ. Όμοιά της δεν υπάρχει στην Μεσόγειο. Είναι προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, και συνέχισε: «Η φρεγάτα αυτή αποκτήθηκε με το υστέρημα του λαού για να αισθανόμαστε ασφαλείς και η χώρα να είναι πυλώνας σταθερότητας. Σήμερα οι ΕΔ δεν είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που τις παραλάβαμε το 2019. Επενδύουμε και στον ανθρώπινο παράγοντα με μεγαλύτερες απολαβές για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μου έκανε εντύπωση το στελεχιακό δυναμικό. Νέοι και νέες που χειρίζονταν τα «F35» της θάλασσας. Όσο εντύπωση μου έκανε το πλοίο, μου έκανε και το καλά εκπαιδευμένο και αφοσιωμένο πλήρωμα».

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την επικείμενη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει αλλά ευελπιστούμε ότι θα είναι το πρώτο 15νθημερο του Φεβρουαρίου. Η Ελλάδα συζητά μόνο την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία πρέπει να αποστεί από μια σειρά ανυπόστατων διεκδικήσεων. Και να διαφωνούμε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς στα κόκκινα. Εγω θα πάω στη συνάντηση για ναν συζητήσουμε και τα μεγαλα και τα μικρά».

Είπε… χοντράδα ο Ράμα

Για τη δήλωση του Έντι Ράμα περί Πλάτωνα και Αριστοτέλη ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «του ξεφεύγουν πράγματα και νομίζω ότι το κατάλαβε. Ήταν μια χοντράδα αχρείαστη. Κρατώ τη διόρθωση και ήταν μια άστοχη δήλωση».

Πάνω από 160 εκατομμύρια θα επιστρέψουν σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο αγροτικό ζήτημα για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Ηδη συναντήθηκα μια φορά και η συζήτηση που έγινε ήταν πολύ ουσιαστική. Πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητούνται σημαντικά επιμέρους ζητήματα. Εγώ θα τους υποδεχθώ και θα τους ακούσω και γνωρίζουν ότι το πλαίσιο έχει ανακοινωθεί. Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από όσο προβλέπει ο προϋπολογισμός αλλά επιτρέπει και η Ευρώπη. Οι πληρωμές έγιναν με τον πιο σωστό τρόπο και μάλιστα περίσσεψαν λεφτά και αυτά πάνω από 160 εκατομμύρια θα επιστρέψουν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Εξοικονομήσαμε χρήματα από την μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία για τη σχετική εξεταστική επιτροπή τονίζοντας ότι «θεωρώ ότι καλώς έγινε έστω και αν έβγαινε φορές μια θλιβερή εικόνα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εξεταστική καθώς κάθε βουλευτής και αρχηγός διεκδικεί τα 10 δευτερόλεπτα του tiktok. Νομίζω ότι βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Έχουμε ευθύνη που δεν το αντιμετωπίσαμε νωρίτερα».

Αρνήθηκε δε, να πει οτιδήποτε για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη και τις ύβρεις που ακούστηκαν από ανοικτά μικρόφωνα εναντίον του: «Δεν θέλω να πω τίποτα. Δυστυχώς για τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας πολλοί που δεν έχουν εμπειρία καταφεύγουν στην ακρότητα για να πουν μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι εικόνα αυτή του πρωτογενούς τομέα».

Δικλείδες ασφαλείας για τη Mercosur

Όσον αφορά τη σύμφωνία ΕΕ-mercosur που υπογράφεται σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «η Ελλάδα αγωνίστηκε και διαπραγματεύτηκε για να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Σε ό,τι ισχύει για τα δικά μας προϊόντα υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για ό,τι εισάγεται στην Ευρώπη. Θέλω να πω για την ευλογιά ότι στηρίξαμε τους κτηνοτρόφους και αναπληρώσαμε το εισόδημα αλλά υπάρχει παραφιλολογία για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει σοβαρή κτηνιατρική σχολή για να κάνουμε εμβόλιο. Θα γίνει ενδημική η ευλογιά και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Εκείνοι που ήταν κατά του εμβολίου του covid τώρα θέλουν το εμβόλιο της ευλογιάς».

Ο πρωθυπουργός έδωσε και το στίγμα του για την καθημερινότητα των πολιτών τονίζοντας ότι: «εμείς θέλουμε να στηρίζουμε την κάθε κοινωνική ομάδα με αίσθημα δικαιοσύνης. Είμαστε στην αρχή εφαρμογής ενός πολύ φιλόδοξου σχεδίου για το 2026 με αυξήσεις μισθών μέσα από τις μειώσεις φόρων. Μειώνουμε και μηδενίζουμε τον ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες χωριά και οικισμούς. Οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν από τον Φεβρουάριο το αποτύπωμα. Έχουμε ήδη μειώσει έμμεσους φόρους. Η έμφασή μας για το 2026 είναι μια σημαντική παρέμβαση στους άμεσους φόρους που σημαίνει ότι έχεις περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι σου στο τέλος του μήνα».

«Υπάρχει παγκόσμια αύξηση στις τιμές»

Οι τιμές των τροφίμων απασχόλησαν τη συζήτηση με τον κ. Μητσοτάκη να αναφέρεται στο κόστος του μοσχαριού λέγοντας: «Υπάρχει παγκόσμια αύξηση στις τιμές. Η Ελλάδα παράγει το 15% των αναγκών της. Αρα εδώ το να πει κάποιος ότι φταίει η κυβέρνηση είναι λάθος. Τι να κάνεις; Να βάλεις πλαφόν στο μοσχάρι»;

Για τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, δε, τόνισε ότι «έχουν ήδη γίνει. Έχουμε για πρώτη φορά μπόνους παραγωγικότητας στο δημόσιο. Αυτά είναι όλα καινούριες παρεμβάσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο 13ος και 14ος μισθος δεν είναι στον προγραμματισμό μας».

Ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά θέματα των ημερών, το κυοφορούμενο «κόμμα Καρυστιανού», ήταν επίσης στο μενού των θεμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «είναι παράξενο δημοσκοπικά και πόσο δεοντολογικό είναι να μετριόνται κόμματα που δεν έχουνε δημιουργηθεί. Έγινε και με τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει απόσταση μεγάλη μεταξύ του να είσαι γονιός ενός θύματος μιας εθνικής τραγωδίας και αρχηγός κόμματος. Η απόσταση είναι μεγάλη», ενώ για τις εκλογές, ήταν κατηγορηματικός: Θα γίνουν «την άνοιξη του 2027».

«Οι πολίτες θα μου πουν και τα καλά και τα στραβά»

«Γίνονται πολλές συγκεντρώσεις γιατί κόβονται πίτες και μετά θα πάω στο Μαρούσι. Θέλω να βγαίνω από το γραφείο μου όσο πιο συχνά γίνεται» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. Και συνέχισε: «Είναι χρήσιμο να μπορώ να μιλώ με τους πολίτες. Θα μου πουν και τα καλά και τα στραβά. Και φέτος στο ΕΣΥ γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Το ΕΣΥ αλλάζει. Πέφτουν πολλά χρήματα στις υποδομές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε έλλειψη νοσηλευτών. Είναι κάτι που έχει ζήτηση. Σε κάποια χρόνια θα υπάρχουν επαγγέλματα που δεν υπάρχουν».

«Ο εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει»

Στο τραπέζι μπήκε και ο εκλογικός νόμος: «Δεν θα αλλάξει» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις γιατί μπορούν να υλοποιήσουν μια μεταρρυθμιστική ατζέντα. Το σύνθημά μου είναι «πρόσω ολοταχώς» για να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη. Ο λαός θα αποφασίσει αν η επόμενη κυβέρνηση της χώρας θα είναι αυτοδύναμη ή συνεργασίας. Κανείς δεν είναι ισόβιος και όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Δεν με διόρισε κανείς. Οι πολίτες με εξέλεξαν και θέλω να πω ότι φιλοδοξώ να διεκδικήσουμε μια 3η τετραετία. Εχουμε μια σημαντική συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξουμε το άρθρο 86 και το άρθρο 16 να επιτρέψουμε με το γράμμα του συντάγματος μη κρατικά ΑΕΙ. Να δούμε το ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων πίσω από ένα νέο πρίσμα».

Οι αλλαγές στο λύκειο

Στα θέματα της δημοσίας εκπαίδευσης, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «άμεσα θα ξεκινήσουμε ένα διάλογο για το λύκειο με μια επιτροπή με πρόσωπα κύρους και θα θέσουμε ένα μενού θεμάτων και στους επόμενους 6 μήνες να έχουμε μια διακομματική συναίνεση. Για να σταματήσει το λύκειο να είναι ένας μηχανισμός εξετάσεων αλλά και να μην χάσουμε το πλεονέκτημα των πανελλαδικών που είναι ο αδιάβλητος χαρακτήρας τους. Ευελπιστώ το φθινόπωρο να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο που θα εφαρμοστεί σταδιακά. Μπορεί η αλλαγή να αφορά τα παιδιά που είναι στο γυμνάσιο. Ενας εξάμηνος εκτενής διάλογος θα γίνει».

Ανήλικη παραβατικότητα

«Εχουμε συγκεκριμένο σχέδιο που εφαρμόζουμε» είπε για το σοβαρό πρόβλημα ο πρωθυπουργός, και συνέχισε: «Από την αστυνόμευση, τις ψηφιακές πλατφόρμες. Χθες είχα μια σύσκεψη για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Εχουμε σημαντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, δασκάλων, παιδιών και να ενισχύσουμε το σύστημα με δομές για την υποστήριξη των παιδιών και τελικά τι θα κάνουμε με τα social media.

Μελετάμε το παράδειγμα της Αυστραλίας. Σκεφτόμαστε τα πάντα ακόμα και κόφτη. Η ηλικία για εμάς είναι τα 15 όχι τα 16. Ήδη υπάρχει εφαρμογή για τους γονείς να παραμετροποιήσουν το τηλέφωνο του παιδιού τους. Μπορεί όμως και αυτό να μην είναι αρκετό.

Είναι πρόβλημα το κινητό και μας το λένε οι γονείς. Είναι εξάρτηση και δεν αφορά τους γονείς μόνο αλλά εμάς».

«Στυγνός δικτάτορας ο Μαδούρο αλλά δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα»

Στη διεθνή σκηνή, το θέμα της Βενεζουέλας ήταν το πρώτο που απασχόλησε τη συζήτηση. «Η απομάκρυνση του Μαδούρο έτσι όπως έγινε είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να έρθει η δημοκρατία στη χώρα. Ο Μαδούρο ήταν ένας στυγνός δικτάτορας. Δεν είναι όμως έτσι ο τρόπος που λύνονται τα προβλήματα. Η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Το να κάνει κανείς συγκρίσεις με την Ουκρανία είναι παντελώς άστοχο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τη Γροιλανδία, «η θέση μας είναι απολύτως σαφής. Ανήκει στη Δανία και είναι έδαφος του ΝΑΤΟ και μόνο η Δανία μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της. Θα βρεθεί τρόπος συνεννόησης με τις ΗΠΑ οι οποίες έχουν εύλογη ανησυχία για την Αρκτική, αλλά χωρίς λύσεις που θα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

«Αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό επικοινωνίας του FIR Αθηνών»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόσφατο μπλακ άουτ στην επικοινωνία του FIR Αθηνών. Όπως τόνισε: «Δεν κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου ήταν πολύ ανησυχητικό αλλά δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας πτήσεων. Δεν μπορεί να κλείνει ο εναέριος χώρος της Ελλάδας. Τα παλιά μηχανήματα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε περισσότερα αεροπλάνα. Αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό όχι για την ασφάλεια, γιατί υπάρχει αλλά για να έχουμε και περισσότερα αεροπλάνα. Θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο και με διαδικασίες κατεπείγοντος ο εκσυγχρονισμός των τηλεποικοινωνιών θα γίνει».

«Koυβά» τα σχέδια για διακοπές

Είμαστε στην πολιτική και το συζητάω με την οικογένειά μου και κάνουμε θέματα που δεν υλοποιούνται. Ειχαμε ένα σχέδιο μετά την πρωτοχρονιά να πάμε κάπου αλλά πήγε… κουβά. Μου αρέσει να αθλούμαι και ευτυχώς τώρα η μέση μου είναι καλά. Θέλω να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου. Το Σάββατο είναι εργάσιμη ημέρα και μου αρέσει να διαβάζω και να βλέπω αθλητικά.

Με αφορμή μάλιστα και τις προτιμήσεις του στο Νetflix, o κ. Μητσοτάκης, «έδειξε» και την ευκαιρία που υπάρχει για την Ελλάδα: «Μου αρέσει το Emily In Paris και γιατί όχι το Emily in Athens. Εχουμε πολλές ξένες παραγωγές και αυτά δεν γίνονται τυχαία βάζουμε κι εμείς το χεράκι μας».