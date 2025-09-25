Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Πιο αναλυτικά, ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμετείχε στη συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna στη Νέα Υόρκη.

Για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

Επίσης, είχε συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου.