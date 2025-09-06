Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας και ενδυνάμωσης της νέας γενιάς οικοδομείται γύρω από την εφαρμογή Kids Wallet στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο και με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών. Οι δράσεις παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην 89η ΔΕΘ, στο περίπτερο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και του υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη οι τεχνολογικές λύσεις να συνδυάζονται με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ενημερωτικές δράσεις και υποστηρικτικές δομές, ώστε να διασφαλίζεται η συνολική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Για την κρισιμότητα του ζητήματος εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο μίλησε ο κ. Παπαστεργίου: «Η ανεξέλεγκτη έκθεση στις οθόνες οδηγεί σε απώλεια ύπνου, επιβράδυνση των γνωσιακών δεξιοτήτων, ψυχολογικά προβλήματα. Αξιοποιούμε την τεχνολογία ως ασπίδα απέναντι στους κινδύνους που ενέχει η ίδια η εξέλιξή της. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέδειξε σε διεθνές επίπεδο την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του αλγοριθμικού εθισμού. Σχεδιάσαμε μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική, υλοποιήσαμε το Kids Wallet, που ενσωματώνει δυνατότητες γονικού ελέγχου και επαλήθευσης ηλικίας, προκειμένου να στηρίξουμε τους γονείς στη θέσπιση ορίων. Με βάση αυτές τις δυνατότητες, το Kids Wallet, σε συνδυασμό με το Gov.gr Wallet, αποτελούν τα βασικά εργαλεία των πρωτοβουλιών μας για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια», ανέφερε.

Πρόσθεσε δε ότι «το Kids Wallet άνοιξε τον δρόμο και σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί πλέον εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας, ενώ εταιρείες-κολοσσοί όπως η Meta στηρίζουν ενεργά τις ελληνικές θέσεις».

Ζαχαράκη: Από Σεπτέμβριο 2024 έως Μάιο 2025, 14.806 αποβολές για το χρήση κινητών στο σχολείο

«Ζούμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα τα παιδιά όπου αντλούν γνώση, διασκέδαση, επικοινωνία. Ταυτόχρονα όμως το διαδίκτυο δημιουργεί αποδεδειγμένα τεράστιους κινδύνους όπως τον εθισμό, τον εκφοβισμό ή την παραπληροφόρηση. Η κυβέρνηση μας έβαλε στη δημόσια συζήτηση και στο κέντρο των πολιτικών την ανάγκη συντεταγμένης προστασίας της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών, μέσω της ευαισθητοποίησης, της σωστής εκπαίδευσης και της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, εξηγώντας ότι «για την ορθή χρήση του διαδικτύου και την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο […] εκπαιδεύουμε ταυτόχρονα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ενώ διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η εφαρμογή του μέτρου για την απαγόρευση της χρήσης κινητού στα σχολεία απέδωσε».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η υπουργός από τον Σεπτέμβριο του 2024 που το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή έως τον Μάιο του 2025, επιβλήθηκαν 14.806 αποβολές για χρήση κινητού τηλεφώνου στο σχολείο. Η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη συμμόρφωση των μαθητών, ώστε να μην απαιτείται συχνά η επιβολή του μέτρου της αποβολής, παρατηρώντας πως «έστω κι αν ήταν μία μονόωρη αποβολή, σίγουρα είναι κάτι που έδωσε το στίγμα, ότι όταν είσαι στο σχολείο το κινητό μένει στην τσέπη, στον σάκο, στο σπίτι». «Είναι σημαντικό, τόσο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές στο κομμάτι της διάσπασης προσοχής που μας προβληματίζει, όσο και για την αποχή τους από την οθόνη, που τους αφήνει να δημιουργούν και τους αποτρέπει και από πράγματα που συχνά είναι ανεξέλεγκτα», κατέληξε η υπουργός.

«Με τις δράσεις αυτές διασφαλίζεται η παροχή δωρεάν, ποιοτικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών, που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες γονέων, παιδιών και εφήβων, προστατεύοντας την ψυχική τους υγεία από τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις», ανέφερε από την πλευρά του ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος προσθέτοντας ότι σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού, με επίκεντρο τη στήριξη της γονικής μέριμνας.

Οι κύριες παρεμβάσεις στις οποίες αναφέρθηκε αφορούν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και συνεδρίες εξ αποστάσεως μέσω της γραμμής 10306, την Ίδρυση Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας το 2025, με Κέντρα Υποστήριξης Οικογένειας σε κάθε Περιφέρεια, τα Πανελλαδικά προγράμματα απεξάρτησης από το διαδίκτυο, τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για τον ψηφιακό Εθισμό και τη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας «Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων».