«Δεν μπορείτε να φανταστείτε την καταστροφή. Δεν έχω λόγια να σας την περιγράψω…».

Με αυτά τα λόγια η προϊσταμένη Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αμαλία Λεντζή, περιγράφει στο newsbeast τις εικόνες που αντίκρισε στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα, όπου επιχειρεί ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά κλιμάκια που έχει αποστείλει ποτέ ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Επτά Ελληνίδες νοσηλεύτριες προσφέρουν καθημερινά πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρώτες βοήθειες και υπηρεσίες πρόληψης σε ανθρώπους που ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Ανάμεσα στις ιστορίες που σημάδεψαν την αποστολή, μια μητέρα που έχασε τα παιδιά της και ένα μικρό παιδί που κρατούσε σφιχτά το μοναδικό παιχνίδι που διασώθηκε από τα χαλάσματα. Εικόνες που, όπως λέει η ίδια, δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Το κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Βενεζουέλα

Παρά το μέγεθος της τραγωδίας, οι κάτοικοι εκφράζουν καθημερινά την ευγνωμοσύνη τους προς το ελληνικό κλιμάκιο, δίνοντας δύναμη στους εθελοντές να συνεχίσουν το έργο τους.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, πέρα από σύνορα», είναι το μήνυμα που στέλνουν λίγο πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα.

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