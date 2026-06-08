Η Μαρία Ξανθοπούλου, master photographer, μιλά στο podcast του Newsbeast για τις νύφες, τα βασικά λάθη που γίνονται την ημέρα του γάμου και όλα όσα μπορούν να επηρεάσουν την πιο σημαντική στιγμή ενός ζευγαριού.

Γεννημένη σε μια οικογένεια δημιουργικών φωτογράφων, η Μαρία Ξανθοπούλου ήρθε σε επαφή με τη φωτογραφία από πολύ μικρή ηλικία, καθώς άρχισε να ασχολείται με τον φακό μόλις στα 6 της χρόνια. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της φωτογράφισης γάμων, η Μαρία Ξανθοπούλου εξηγεί πώς οι ελληνικές οικογένειες, τα social media και οι νέες τάσεις έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται σήμερα οι γάμοι.

Από το αν ένας γάμος παραμένει μυστήριο ή έχει μετατραπεί σε μεγάλο event, μέχρι το ποιος παίρνει τελικά τις αποφάσεις, η γνωστή φωτογράφος μιλά ανοιχτά για όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Στη συζήτηση αναφέρεται στον ρόλο των wedding planners, στις πιο συχνές ανησυχίες των σημερινών νυφών, στα δύο «red flags» που μπορεί να αποκαλύψουν τη δυναμική ενός ζευγαριού, αλλά και στις στιγμές που δείχνουν την αλήθεια μιας σχέσης την ημέρα του γάμου.

Η Μαρία Ξανθοπούλου δίνει επίσης πρακτικές συμβουλές για το σωστό χρονοδιάγραμμα του γάμου, εξηγεί ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να καταστρέψει τις φωτογραφίες ενός γάμου και προτείνει τι πρέπει να αποφύγει κάθε νύφη την ημέρα της τελετής.

Μιλά ακόμη για το αν αξίζει μια νύφη να αλλάξει δεύτερο νυφικό στο γαμήλιο πάρτι, τι γίνεται όταν η κουμπάρα ή η κολλητή προσπαθεί να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα, αλλά και πώς μπορεί να διαχειριστεί η νύφη ένα αρνητικό σχόλιο την ώρα της προετοιμασίας. Παράλληλα, εξηγεί γιατί το υπερβολικό edit μπορεί να αλλοιώσει μια φωτογραφία αντί να τη βελτιώσει, γιατί η ατέλεια πολλές φορές αποκαλύπτει την αυθεντικότητα και γιατί στη φωτογραφία δεν αποτυπώνουμε μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά κυρίως αυτό που νιώθουμε.

Τέλος, μοιράζεται απλά και χρήσιμα tips για καλύτερες φωτογραφίες με κινητό μέσα στο σπίτι, μιλά για τη σημασία του φωτός και αποκαλύπτει ποια είναι η χειρότερη ώρα για να φωτογραφηθεί μια νύφη την ημέρα του γάμου της.

Δείτε τη συζήτηση με τη Μαρία Ξανθοπούλου στο στούντιο του Newsbeast: