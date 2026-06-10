Το 92ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε στις 21:40.

Ο Οδυσσέας ζει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό της Αρετής, χωρίς να γνωρίζει τι παίζεται πίσω από την πλάτη του. Η Αρετή βρίσκεται υπό ασφυκτικό κλοιό, καθώς η Αλεξάνδρα την οδηγεί σε ένα τρομακτικό αδιέξοδο. Η σύγκρουση ανάμεσα στην Ελένη και την Αλεξάνδρα βγαίνει εκτός ελέγχου.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 92:

Η σύγκρουση ανάμεσα στην Ελένη και την Αλεξάνδρα ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και οδηγείται σε ένα βίαιο ξέσπασμα που αφήνει σημάδια και αλλάζει τις ισορροπίες στην ERGAN, ενώ η Ελένη πιέζεται ασφυκτικά κρατώντας ένα επικίνδυνο μυστικό που δεν μπορεί πια να μείνει κρυφό. Την ίδια στιγμή ο Οδυσσέας ζει την απόλυτη ευτυχία στο πλευρό της Αρετής, αγνοώντας το παιχνίδι που στήνεται πίσω από την πλάτη του, καθώς η Αλεξάνδρα κινείται αθόρυβα και σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Αρετή, οδηγώντας τη σε ένα τρομακτικό αδιέξοδο. Ο Σταύρος έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την πιο συγκλονιστική αλήθεια της ζωής του, όταν μια απρόσμενη συνάντηση τον φέρνει αντιμέτωπο με τον πατέρα του και τον διαλύει. Στο σπίτι των Νταγιάννων οι ισορροπίες καταρρέουν και η Άσπα χάνει τον έλεγχο, με την ένταση να βαραίνει επικίνδυνα τα παιδιά. Και στο φινάλε, η πίεση γίνεται ασήκωτη… το μυστικό που η Ελένη προσπαθούσε να κρατήσει θα βγει στο φως.

Δείτε το trailer: