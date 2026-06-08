Το 90ό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε στις 21:40.

Η Αρετή αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό για το πώς πλήρωσε τον δότη του Πετράκη στην Ελένη και τον Χάρη. Ο Οδυσσέας στήνει μία παγίδα στην Αλεξάνδρα, για να καταλάβει αν η Αρετή του έχει πει την αλήθεια. Στο σπίτι των Νταγιάννων, η συνύπαρξη Άσπας – Μίνας δεν λειτουργεί.

Όσα θα δούμε απόψε στο επεισόδιο 90:

Ο Χάρης και η Ελένη προσπαθούν να μάθουν τι είναι αυτό που έχει τρομάξει τόσο πολύ την Αρετή. Ο Οδυσσέας στήνει μία παγίδα στην Αλεξάνδρα για να δει αν η Αρετή τού έχει πει την αλήθεια και η Μαργαρίτα βρίσκεται στο τμήμα κατηγορούμενη για κλοπή. Στο σπίτι του Νταγιάννου, η συνύπαρξη της Μίνας και της Άσπας δεν δείχνει να λειτουργεί, ενώ ο Πωλ εκπλήσσεται δυσάρεστα μαθαίνοντας κάτι για την Εύα. Η Αρετή συναντάει την ιδιοκτήτρια του γνωστού ξενοδοχείου αποκαλύπτοντας της τον εκβιασμό που δέχεται από την Αλεξάνδρα, ενώ αποκαλύπτει στους φίλους της το μεγάλο της μυστικό για τον τρόπο που πλήρωσε τον δότη του Πετράκη.

Δείτε το trailer: