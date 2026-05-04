Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά. Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 83:

Η οικογένεια Γερολυμάτου έχει αναστατωθεί από το δημοσίευμα για το διαζύγιο της Μάγιας. Όλοι απορούν με το θράσος του Άγη, αλλά η Κλέλια το αντιμετωπίζει ψύχραιμα και κάνει τα πάντα για να μάθει αν όντως εκείνος έδωσε την είδηση. Ο Διονύσης προσπαθεί να πείσει τον Μάρκο να κρατήσει την ψυχραιμία του. Παράλληλα, ο Μάνος ζητάει από τη Μαρίνα να πάρουν το μέρος των Γερολυμάτων αν γίνει δίκη, αλλά η Μαρίνα δεν θέλει να πάρει το μέρος κανενός. Όμως, το ίδιο θα της ζητήσει και ο Μάρκος, ο οποίος θέλει να την πείσει να καταθέσει εναντίον του Άγη. Από την άλλη, η Βάνα προσπαθεί να λογικέψει τον Άγη, αλλά καταλαβαίνει πως είναι αδύνατον. Η Μάγια δηλώνει ξεκάθαρα στον Άγη πως όλα τελείωσαν μεταξύ τους και απαιτεί να αφήσει ήσυχη την οικογένειά της. Ο Άγης καταβεβλημένος και τελείως μόνος πηγαίνει στη Μαρίνα.

