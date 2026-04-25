Για μια ακόμα φορά στη σκηνή του J2US ήρθαν τα ζευγάρια, το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να διαγωνιστούν και να κερδίσουν τόσο την κριτική επιτροπή όσο, βεβαίως, το τηλεοπτικό κοινό με τις εμφανίσεις τους.

Αφού ερμήνευσαν άπαντες το πρώτο τους τραγούδι, ωστόσο, ο παραγωγός και παρουσιαστής του μουσικού σόου του OPEN έμελλε να… ρίξει την “βόμβα” με μοναδικό στόχο να ανακατέψει την τράπουλα.

Έτσι, λοιπόν, όλοι ανέβηκαν στη σκηνή και οι ερασιτέχνες τραγουδιστές κλήθηκαν να τραβήξουν έναν κλήρο με το όνομα εκείνου ή εκείνης που θα αποτελεί από την επόμενη κιόλας εβδομάδα το νέο ταίρι τους. Κάτι που, όπως ήταν λογικό, αιφνιδίασε τόσο τους ίδιους όσο και τους τηλεθεατές του OPEN.

J2US, αυτά είναι τα νέα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν την επόμενη εβδομάδα:

Ηλίας Γκότσης – Steve Provis

Χάρης Λεμπιδάκης – Έφη Θώδη

Μαίρη Αργυριάδου – Φαίη Θεοχάρη

Dj Deleasis – Δανιέλα Χατζή

Μαίρη Βυτινάρος – Θωμαή Απέργη

Δημήτρης Σκουλός – Stan