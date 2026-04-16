Η Όλγα Λοβέρα αποτελεί παρελθόν από το Survivor, καθώς το βράδυ της Τετάρτης 15/04 ηττήθηκε στη μονομαχία απέναντι στον Νίκο Κάππο και αποχώρησε από το ριάλιτι. Πριν από τη διαδικασία αποχώρησης, η κόκκινη ομάδα είχε κατακτήσει το έπαθλο επικοινωνίας, ενώ στην ψηφοφορία του κοινού μεγαλύτερη στήριξη συγκέντρωσαν η Μαντίσα Τσότα και ο Benzy Καραντώνης.

Η παίκτρια, που ανήκε στην ομάδα των Αθηναίων, δεν κατάφερε να επικρατήσει στη δοκιμασία και έτσι επιστρέφει στην Ελλάδα. Η αποχώρησή της προκάλεσε σχόλια μέσα στην ομάδα, με αρκετούς να εκτιμούν ότι η απουσία της θα λειτουργήσει ενδεχομένως θετικά για τη συνολική εικόνα του συνόλου, καθώς δεν είχε καταφέρει να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις των αγωνισμάτων.

Η παραμονή της στον Άγιο Δομίνικο διήρκεσε περίπου έναν μήνα, διάστημα στο οποίο βρέθηκε τρεις φορές υποψήφια προς αποχώρηση, γεγονός που έδειξε και τη στάση της ομάδας απέναντί της. Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα της παραγωγής, οι παίκτες αμείβονται με 500 ευρώ την εβδομάδα παραμονής, οπότε η συνολική της αμοιβή ανέρχεται στα 2.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Κυριακή 19 Απριλίου με το πάρτι της ένωσης και στη συνέχεια τον αγώνα για την πρώτη ασυλία. Οι νέες συνθήκες συμβίωσης αναμένεται να δημιουργήσουν αυξημένη ένταση, καθώς οι ισορροπίες στην κοινή παραλία αλλάζουν και οι στρατηγικές κινήσεις εντείνονται.