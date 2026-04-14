Ανατροπή καταγράφεται στον σχεδιασμό της ομάδας των Αθηναίων ενόψει της επόμενης αποχώρησης στο Survivor, με τον Benzy να συμπληρώνει την τετράδα των υποψηφίων.

Ο παίκτης φέρεται να ζήτησε ο ίδιος από τους συμπαίκτες του να τον στηρίξουν με τις ψήφους τους, παρότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από τον Γιώργο Λιανό σχολίασε: «Εγώ ξέρω ότι δεν θα φύγω, πάμε για την Ένωση». Πλέον αναμένει την ετυμηγορία του τηλεοπτικού κοινού, μαζί με την Όλγα Λοβέρα, τον Νίκο Κάππο και τη Μαντίσα Τσότα.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις ισορροπίες της κόκκινης ομάδας, αλλά και τη συνολική δυναμική ενόψει της επόμενης φάσης του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Νέα ένταση φαίνεται πως προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην Κόκκινη Ομάδα. Λίγο πριν την βαριά ήττα τους με 10-2, οι Αθηναίοι επανέφεραν στο επίκεντρο τη Μαντίσα, με την Αριάδνη να περιγράφει όσα υποστηρίζει ότι ειπώθηκαν εκτός καμερών.

«Θέλετε να μάθετε τι έγινε πριν το χθεσινό συμβούλιο off camera; Συμπεθέρες μου, φτιάξτε καφέ να σας τα πω. Έτσι όπως ήμουν ξαπλωμένη εγώ με τη Μιλένα, έρχεται η Μαντίσα, μας σηκώνει και λέει: «Πάμε λίγο μια βόλτα να μιλήσουμε;» «Άντε πάμε», λέω, «έχω μεγάλη καρδιά. Ας ακούσω τι θέλει να μου πει». Σε όλο αυτό η Μιλένα ήταν εκτός συζήτησης, γιατί δεν είχε να πει κάτι στη Μιλένα.

Η πρωταγωνίστρια ήμουν εγώ. Οπότε, άρχισε και μου έλεγε, για όλα αυτά που έχει πει για μένα, μου ζήτησε συγγνώμη. Της είπα: «Προσέβαλες πάρα πολύ τον άνθρωπό μου και την οικογένειά μου. Ήταν πολύ άσχημα τα λόγια σου και όλα αυτά που είπες για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις». Μου λέει: «Το ξέρω, ότι προσβλήθηκες». Μετά απ’ αυτό, τέλος πάντων, άρχισε και μου έλεγε ότι δεν της αρέσει να ψηφίζεται. Ήταν το τελικό της αποτέλεσμα για να ζητήσει τη συγγνώμη.

Ότι δεν της αρέσει να βάζει την οικογένειά της στη διαδικασία να… χαλάει λεφτά για τη Μαντίσα. Και όλα αυτά έγιναν off camera. Βλέπουμε μία Μαντίσα, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, τελείως διαφορετική off camera. Και δυστυχώς, όλα αυτά δεν έχουν καταγραφεί. Γι’ αυτό είμαι εδώ εγώ να σας τα πω. Να προλάβω καταστάσεις, γιατί γενικά η Μαντίσα είναι ένας άνθρωπος που αλλάζει τα λόγια της», ανέφερε η Αριάδνη Δημητρέλου.

«Οπότε από τη στιγμή που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, οπότε χαρτάκι, κουτί και Λιανός», συμπλήρωσε η ίδια, η οποία στο συμβούλιο έδωσε την ψήφο της στη Μαντίσα.