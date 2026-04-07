Ένα από τα πιο καλοκρυμμένα «διαμάντια» της πλατφόρμας Netflix παραμένει μέχρι σήμερα το Giri/Haji, ένα αστυνομικό δράμα οκτώ επεισοδίων που, παρά την εξαιρετική του υποδοχή, δεν απέκτησε ποτέ το mainstream hype που του άξιζε.

Η σειρά, παραγωγής BBC, έκανε πρεμιέρα το 2019 και συνδύασε με εντυπωσιακό τρόπο την ιαπωνική και τη βρετανική κουλτούρα, χτίζοντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο Τόκιο και το Λονδίνο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ντετέκτιβ Κένζο Μόρι, ο οποίος ταξιδεύει στην Αγγλία αναζητώντας τον εξαφανισμένο αδελφό του, έναν άνδρα μπλεγμένο με τη Γιακούζα και ύποπτο για φόνο. Από εκεί και πέρα, το Giri/Haji ξεδιπλώνεται ως ένα πολυεπίπεδο θρίλερ που ισορροπεί ανάμεσα στο οικογενειακό δράμα, την αστυνομική ίντριγκα και μια σχεδόν ποιητική κινηματογραφική αισθητική.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της σειράς παίζει και η Kelly Macdonald, γνωστή στο ευρύ κοινό από το Line of Duty. Εδώ υποδύεται μια αποξενωμένη αστυνομικό στο Λονδίνο, προσθέτοντας συναισθηματικό βάθος και μια πιο ανθρώπινη διάσταση στην αφήγηση. Δίπλα της, ο Takehiro Hira ενσαρκώνει έναν συγκρατημένο αλλά εσωτερικά συγκλονισμένο Κένζο, ενώ το υπόλοιπο καστ συμπληρώνει ιδανικά το παζλ ενός κόσμου γεμάτου εντάσεις και αντιφάσεις.

Αυτό που κάνει το Giri/Haji να ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η τόλμη του, αναφέρει το hellomagazine.com. Η σειρά δεν φοβάται να πειραματιστεί με τον ρυθμό, το ύφος και την αφήγηση, ενσωματώνοντας ακόμα και απρόσμενες καλλιτεχνικές επιλογές που σπάνια συναντάμε σε mainstream crime dramas. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που μοιάζει ταυτόχρονα οικεία και εντελώς φρέσκια.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο Rotten Tomatoes διατηρεί το εντυπωσιακό 100% αποδοχής. Οι κριτικοί το χαρακτήρισαν «έξυπνο, γεμάτο σασπένς και υπέροχα γυρισμένο», ενώ οι θεατές μιλούν για μια σειρά που τους κράτησε καθηλωμένους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο.

Σε μια εποχή όπου τα αστυνομικά δράματα συχνά ακολουθούν την ίδια συνταγή, το Giri/Haji αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα χώρος για πρωτοτυπία και ρίσκο. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που, χρόνια μετά την κυκλοφορία του, συνεχίζει να θεωρείται ένα «σχεδόν τέλειο» binge, ιδανικό για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά διαφορετικό.