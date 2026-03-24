Ο Γιάννος βλέπει τη συμφορά να έρχεται και προσπαθεί να την αποτρέψει στο όγδοο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 22:10.

Όταν οι τρεις κεντρικοί ήρωες συναντώνται και πάλι στον ίδιο τόπο, η αλήθεια αναδύεται αμείλικτη. Η στιγμή της καταδίκης πλησιάζει για όσους παρασύρθηκαν από τα ένστικτά τους και αγνόησαν τους αυστηρούς κανόνες της κοινωνίας. Ποιος θα αναλάβει τελικά να σηκώσει το βάρος της ευθύνης;

Τι θα δούμε στο όγδοο επεισόδιο:

Επεισόδιο 8 (Παρασκευή 27 Μαρτίου)

Η Μαργαρίτα, παρασυρμένη από το πάθος, συναντιέται κρυφά με τον Πέτρο στο καλύβι του κάμπου. Η Βενέτα, απελπισμένη, προσπαθεί να αποτρέψει τον γιο της από αυτή τη σχέση, ζητώντας τη βοήθεια της Στεφανίας. Ο Γιάννος συντετριμμένος, προσπαθεί να πείσει τον Πέτρο να σταματήσει και συγχρόνως προειδοποιεί και τη Μαργαρίτα για το επικίνδυνο μονοπάτι που έχει πάρει.

