Ο Τάσος Παυλίδης και ο Πάνος Τελάλης είναι οι δύο φιναλίστ του φετινού επετειακού MasterChef 10!

Απόψε, Δευτέρα 22 Ιουνίου, οι δύο φιναλίστ ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη, όπου τους υποδέχονται οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο Τάσος και ο Πάνος καλούνται να αποδείξουν γιατί αξίζει ένας από τους δύο να είναι ο νέος MasterChef της χώρας!

Ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10 θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο δεύτερος φιναλίστ θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ!

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Δευτέρα 22.6.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Δευτέρα 22.6.26 – επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star: