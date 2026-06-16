Η σειρά Παιχνίδια Εκδίκησης έρχεται την Τετάρτη με ένα νέο επεισόδιο και πλέον η Μάγια νιώθει τρομερές ενοχές για την κατάσταση του Άγη.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο την Τετάρτη στη σειρά Παιχνίδια Εκδίκησης.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 87

Η Μαρίνα κι ο Χρήστος νιώθουν αδύναμοι μπροστά στις κατηγορίες του Κωστή, με τον Χρήστο ειδικά να αισθάνεται πως ο Κωστής τού ρίχνει όλο το φταίξιμο για ό,τι συνέβη στον πατέρα του. Την ίδια στιγμή, η Μάγια νιώθει τρομερές ενοχές για την κατάσταση του Άγη, καθώς πιστεύει πως η στάση της τον οδήγησε στην αυτοκαταστροφή. Ενοχές, όμως, νιώθει κι η Χρύσα επειδή τον άφησε μόνο του και δεν τον άκουσε όταν την χρειαζόταν.

Η Βάνα μένει ψύχραιμη, ενώ ο Μάρκος κατηγορεί τον εαυτό του ότι πίεσε πολύ τον Άγη. Η Μαρίνα νιώθει πως πια δεν λυπάται τον εαυτό της, αλλά τον Άγη και την Μάγια και ζητάει από τη Μάγια να μιλήσουν. Ο Χρήστος προσεγγίζει τον Κωστή και συμφωνεί να πείσει τη Μαρίνα να αφήσει τον γιο της να επισκεφτεί τον πατέρα του στο νοσοκομείο. Κατά την επίσκεψή του, συμβαίνει κάτι αναπάντεχο…