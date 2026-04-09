Μια σπάνια και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναδρομή στη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε η Ρούλα Πατεράκη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της σχέσης τους αλλά και τον λόγο που αποφάσισε να πει το «ναι».

Μιλώντας στην εκπομπή Στούντιο 4, η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία της ως μοναδική, τονίζοντας το ταλέντο και τη σκηνική παρουσία της «εθνικής σταρ».

Η Ρούλα Πατεράκη στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που η Αλίκη Βουγιουκλάκη δούλευε στις πρόβες:

«Η Αλίκη είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν. Ήθελε να καταπιεί όλο το θέατρο. Είχες μπροστά σου μια λαμπρή ηθοποιό και η εμπειρία ήταν τρομακτικά καλή».

Όπως εξήγησε, η Βουγιουκλάκη αναζητούσε διαρκώς μια εσωτερική ανανέωση, θέλοντας να ξεφύγει από την εικόνα που είχε χτίσει και «ήθελε να μη χάσει την επαφή με το κοινό της, αλλά να δοκιμαστεί και σε κάτι διαφορετικό. Ένιωθε ότι κάτι της έλειπε».

Η συνεργασία τους ξεκίνησε με έναν τρόπο που η ίδια θυμάται μέχρι σήμερα: «Με πήρε τηλέφωνο η Αλίκη Βουγιουκλάκη και στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Αν δεν αναγνώριζα τη φωνή της, δεν θα το πίστευα».

Παρά τις προειδοποιήσεις από το περιβάλλον της ότι οι δυο τους δεν «ταιριάζουν», η ίδια αποφάσισε να ρισκάρει και «μου έλεγαν ότι είμαστε διαφορετικές και δεν θα ταιριάξουμε. Εγώ όμως πήγα. Από περιέργεια και ενδιαφέρον. Ήθελα να δω τον κίνδυνο».

Τελικά, η συνεργασία εξελίχθηκε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενε, υποστηρίζοντας «αμέσως ταιριάξαμε. Είπα “γιατί όχι;” και το έκανα. Δεν λειτουργούσα πάντα έτσι, αλλά αυτό άξιζε».

Η Ρούλα Πατεράκη αναφέρθηκε και στο πώς αντιλαμβάνεται την επιτυχία, επισημαίνοντας ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν ήταν απλώς ένα εμπορικό φαινόμενο σημειώνοντας πως «έχω μια έλξη για το εμπορικό, αλλά η Αλίκη δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν καλλιτεχνικό και εμπορικό μαζί. Αυτό είναι κάτι σπάνιο».