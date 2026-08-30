Στη σύλληψη του γνωστού μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έπειτα από τροχονομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον γνωστό καλλιτέχνη να σταματήσει για έλεγχο και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα ήταν άνω των 0,7 mg ανά λίτρο, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η διαδικασία της σύλληψής του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο μουσικός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής στο πλαίσιο των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.