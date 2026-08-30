Για την περιπέτεια που έζησε κατά τη διάρκεια της βόλτας με τον σκύλο του μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μετά την επίθεση που δέχθηκε από μεγαλόσωμο δεσποζόμενο σκύλο.

Ο επιχειρηματίας δημοσίευσε βίντεο στα social media, δείχνοντας τα τραύματα που υπέστη στα χέρια και στα πόδια του και περιγράφοντας καρέ-καρέ όσα συνέβησαν. Όπως ανέφερε, το σκυλί, το οποίο εκτίμησε ότι ήταν πιθανότατα πίτμπουλ ή presa canario, ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και επιτέθηκε στον δικό του σκύλο, «Love».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προσπάθησε να μπει ανάμεσα στα δύο ζώα για να προστατεύσει το σκυλί του. Η δύναμη με την οποία κινήθηκαν τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

«Ευτυχώς που ήμουν σε μια φάση και παρέμεινα ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν πίτμπουλ ή πρέσα κανάριο. Έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Λαβ, μπήκα μπροστά, με ρίξανε κάτω», περιέγραψε.

Όπως είπε, από την πτώση πονάει στον γοφό, ενώ το χέρι του έχει πρηστεί.

«Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της ή κάποιο μικρό σκυλάκι. Τι να πω σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν μπορούν να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα»

Σε νέο βίντεο που ανέβασε, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έδειξε ξανά τα τραύματά του και στάθηκε στην ανάγκη οι ιδιοκτήτες μεγαλόσωμων σκύλων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα βγάζουν βόλτα.

«Έχω φάει χώματα, έπεσα με όλη μου την αριστερή πλευρά. Ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα. Θέλει τεράστια προσοχή», είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ευθύνη των ιδιοκτητών είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν πρόκειται για ζώα που μπορούν, λόγω μεγέθους και δύναμης, να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

«Είναι διαφορετική η ευθύνη όταν έχεις έναν σκύλο που είναι όπλο ουσιαστικά. Αυτός ο σκύλος αν δαγκώσει μπορεί να κάνει πραγματική ζημιά», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως στην περιοχή κυκλοφορούν καθημερινά άνθρωποι με μικρότερα σκυλιά, γυναίκες και μητέρες με παιδιά, αναρωτώμενος τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν κάποιος άλλος βρισκόταν στη θέση του.

«Είμαι ένας άνθρωπος 100 κιλά, κράτησα την ψυχραιμία μου, κάπως τον απώθησα. Εδώ στη γειτονιά περνάνε άνθρωποι που έχουν μικρότερα σκυλιά και γενικότερα, γυναίκες, κάποιες μανάδες», ανέφερε.

Η φανουρόπιτα και η πιθανότητα για ακτινογραφία

Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προσπάθησε να κλείσει την περιπέτειά του με χιούμορ, καθώς πριν από την επίθεση είχε ξεκινήσει τη βόλτα του έχοντας στο μυαλό του τη φανουρόπιτα που ήθελε να φτιάξει όταν επέστρεφε σπίτι.

«Τελικά η φανουρόπιτα θα μου φανερώσει και την υγεία γιατί μάλλον με βλέπω να πηγαίνω για πλάκα (ακτινογραφία) εδώ», είπε στο τέλος, δείχνοντας το πρησμένο χέρι του.

Η κατάστασή του, πάντως, δεν εμπνέει ανησυχία.