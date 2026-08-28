Περιουσία ύψους 15.977.325 λιρών, περίπου 21 εκατομμυρίων δολαρίων, άφησε η ηθοποιός Μάγκι Σμιθ στους δύο γιους της, σύμφωνα με τα έγγραφα που ήρθαν τώρα στη δημοσιότητα. Το ποσό αφορά την περιουσία που παρέμεινε μετά την αφαίρεση χρεών και εξόδων.

Οι Κρις Λάρκιν και Τόμπι Στίβενς, οι οποίοι ακολούθησαν και οι δύο επαγγελματικά την πορεία της μητέρας τους στην υποκριτική, κληρονόμησαν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της. Από τη συνολική αξία αφαιρέθηκαν οφειλές και έξοδα λίγο πάνω από 25.000 λίρες, περίπου 33.985 δολάρια.

Το σπίτι όπου μεγάλωσε τα παιδιά της

Στα περιουσιακά στοιχεία της Μάγκι Σμιθ περιλαμβάνεται σύμφωνα με τα έγγραφα που εξασφάλισε το E! News και το Douglas Lake Farm, ένα αγροτικό κτήμα που συνδέθηκε για δεκαετίες με την προσωπική της ζωή. Η έκταση διαθέτει αχυρώνες, στάβλο, αμπελώνα και κατοικία πέντε υπνοδωματίων.

Η ηθοποιός έζησε εκεί για περίπου 40 χρόνια, μεγαλώνοντας τους δύο γιους της, τους οποίους απέκτησε από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Ρόμπερτ Στίβενς.

Το όνομα της Μάγκι Σμιθ συνδέθηκε με μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μεταξύ άλλων στις ταινίες «Χάρι Πότερ» και στη σειρά «Downton Abbey».

Τι προέβλεπε η διαθήκη της Μάγκι Σμιθ

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπήρχε στη διαθήκη της για τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τυχόν αδημοσίευτο υλικό που είχε περάσει στην κατοχή της.

Η διαθήκη είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 1998, περίπου 18 μήνες πριν από τον θάνατο του θεατρικού συγγραφέα Μπέβερλι Κρος, συζύγου της Σμιθ.

Σύμφωνα με το έγγραφο, τα συγκεκριμένα δικαιώματα και έργα δεν θα εντάσσονταν στην ίδια κατανομή με την υπόλοιπη περιουσία. Τα έσοδα προβλεπόταν να μοιραστούν ισόποσα ανάμεσα στους δύο γιους της, αλλά και στα δύο παιδιά του Κρος, τη Φιλίπα Μον και τον Σον Κρος.

Η Μάγκι Σμιθ πέθανε στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, σε ηλικία 89 ετών. Μετά τον θάνατό της, οι γιοι της είχαν μιλήσει για τη μητέρα τους και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να ζήσει τα τελευταία χρόνια της.

«Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την ιδιωτικότητα και στο τέλος της ζωής της είχε στο πλευρό της φίλους και την οικογένειά της».

Ο Τόμπι Στίβενς για τις τελευταίες ημέρες της μητέρας του

Δύο μήνες μετά τον θάνατό της, ο Τόμπι Στίβενς είχε αναφερθεί στη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε της απώλειας. Μιλώντας για την επιδείνωση της υγείας της, είχε περιγράψει πόσο δύσκολο ήταν για την οικογένεια να παρακολουθεί την κατάσταση.

«Ήταν άρρωστη εδώ και αρκετό καιρό και ήταν πολύ δύσκολο να το βλέπεις αυτό».

Ο ίδιος είχε προσθέσει τότε: «Αλλά βρισκόταν στο 90ό έτος της ζωής της και είχε ζήσει μια πραγματικά γεμάτη ζωή».

Για τον Στίβενς, ιδιαίτερη σημασία είχε και η αντίδραση του κόσμου μετά την είδηση του θανάτου της. Η έκταση των μηνυμάτων αγάπης και των αναφορών στο έργο της αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για την οικογένειά της.

«Ήταν απίστευτα συγκινητικό για την οικογένειά μου να βλέπει πόσο καθολικά αγαπητή και θαυμαστή ήταν».

Η εικόνα που είχε ο κόσμος για τη Μάγκι Σμιθ δεν ήταν απαραίτητα εκείνη που είχε η ίδια για τον εαυτό της. Ο Τόμπι Στίβενς είχε εξηγήσει πως, παρά την τεράστια αναγνώριση που γνώρισε η μητέρα του, δυσκολευόταν να αντιληφθεί πραγματικά το μέγεθος της αγάπης που της έδειχνε το κοινό. Όπως είπε, ήταν «κάτι που η ίδια ποτέ δεν επέτρεψε πραγματικά στον εαυτό της να πιστέψει».

Ο γιος της την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που, παρά τη διεθνή καριέρα και τις διακρίσεις, δεν έβλεπε τον εαυτό της διαφορετικά από τους υπόλοιπους: «Ήταν όπως όλοι μας», είχε πει, προσθέτοντας: «Δεν είχε αυτή την αυτοπεποίθηση».