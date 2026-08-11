Στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, έχοντας μαζί τους τα παιδιά τους.

Το ζευγάρι επέλεξε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κροατίας για να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Ο Τάσος Ιορδανίδης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στο Ντουμπρόβνικ, γνωστό και ως το «King’s Landing» για τους φαν του Game of Thrones.

«Ή αλλιώς, στο King’s Landing, κοντά στον Σιδερένιο Θρόνο, για να δω αν οι Λάνιστερ πληρώνουν πάντα τα χρέη τους», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, κάνοντας αναφορά στη δημοφιλή σειρά.

Άλλωστε, το Ντουμπρόβνικ αποτέλεσε μία από τις βασικές τοποθεσίες γυρισμάτων του Game of Thrones. Τα μεσαιωνικά τείχη, τα γραφικά σοκάκια και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της πόλης χρησιμοποιήθηκαν για να «ζωντανέψουν» το King’s Landing, την πρωτεύουσα των Επτά Βασιλείων.