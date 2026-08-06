Η Αφροδίτη στον Ζυγό εγκαινιάζει ένα διάστημα εστίασης στους δεσμούς, τις εταιρικές επαφές και την προσωπική ισορροπία για τα ζώδια σήμερα. Οι αλληλεπιδράσεις της Σελήνης με τον Ερμή και η όψη Ήλιου – Κρόνου διαμορφώνουν το πλαίσιο για συζητήσεις ουσίας και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό φέρνει στο προσκήνιο τους προσωπικούς δεσμούς και την αναζήτηση αρμονίας. Το διάστημα που ακολουθεί ευνοεί τη σύσφιξη σχέσεων. Η όψη της Σελήνης από τον Ταύρο με τον Ερμή διευκολύνει την εκδήλωση συναισθημάτων σε πρόσωπα εμπιστοσύνης, προσφέροντας συναισθηματική αποφόρτιση. Τις βραδινές ώρες, ο Ήλιος σε συνεργασία με τον Κρόνο ενισχύει την ανάπτυξη των ικανοτήτων σας, ενώ η περαιτέρω μετακίνηση της Σελήνης στους Διδύμους ξεκαθαρίζει τις διαθέσιμες επιλογές.

Ταύρος

Με την Αφροδίτη να περνά στον Ζυγό, η προσοχή μετατοπίζεται στις καθημερινές υποχρεώσεις και τη φυσική κατάσταση. Πρόκειται για κατάλληλη στιγμή για αναδιάρθρωση του προγράμματος και υιοθέτηση συνηθειών που βελτιώνουν την ευεξία. Η Σελήνη στο ζώδιό σας ενισχύει τη διεκδικητικότητα στην επικοινωνία, διευκολύνοντας την προώθηση ατομικών επιδιώξεων. Το βράδυ, η επιρροή Ήλιου και Κρόνου εφιστά την προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, ενώ η είσοδος της Σελήνης στους Διδύμους προσφέρει ευκαιρίες για αποφόρτιση.

Δίδυμοι

Η νέα θέση της Αφροδίτης στον Ζυγό ενισχύει την ενασχόληση με δημιουργικά σχέδια, τη δικτύωση και τις διαπροσωπικές επαφές. Το επόμενο διάστημα ευνοεί τις νέες γνωριμίες και τις δραστηριότητες που προσφέρουν ικανοποίηση. Η θετική όψη Σελήνης – Ερμή ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τους στόχους, καθιστώντας δυνατή την υλοποίησή τους. Παράλληλα, η όψη Ήλιου και Κρόνου φέρνει υποστήριξη από θεσμικά ή ισχυρά πρόσωπα. Η μετακίνηση της Σελήνης στο ζώδιό σας το βράδυ αυξάνει την εξωστρέφεια.

Καρκίνος

Ζητήματα που αφορούν την εστία, τους οικείους και την ιδιωτική ζωή περνούν σε πρώτο πλάνο με την Αφροδίτη στον Ζυγό. Οι εβδομάδες που ακολουθούν ενδείκνυνται για οικογενειακές συναντήσεις και βελτιώσεις στον προσωπικό χώρο. Η Σελήνη στον Ταύρο διευκολύνει την προσέγγιση με το περιβάλλον σας μέσω αυθόρμητων διαλόγων. Η σύμπραξη Ήλιου και Κρόνου αναδεικνύει τη σημασία της δια ζώσης επαφής έναντι της ψηφιακής. Το βράδυ επιβάλλει ξεκούραση και αποστασιοποίηση.

Λέων

Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει τη διπλωματία και την εκφραστικότητα στις επαφές σας. Η περίοδος ενδείκνυται για τη διαχείριση απαιτητικών συζητήσεων και την ενδυνάμωση σχέσεων. Αργότερα, η αλληλεπίδραση Σελήνης και Ερμή διευκολύνει τον προγραμματισμό και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Το βράδυ, η όψη Ήλιου – Κρόνου επιβραβεύει τη μεθοδικότητα, ενώ η είσοδος της Σελήνης στους Διδύμους διευρύνει τον κοινωνικό σας κύκλο.

Παρθένος

Η αποχώρηση της Αφροδίτης από το ζώδιό σας και η περαιτέρω πορεία της στον Ζυγό δημιουργεί προϋποθέσεις για οικονομική σταθεροποίηση και τόνωση της αυτοπεποίθησης. Η περίοδος ευνοεί τη ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων και αισθητικών παρεμβάσεων. Η όψη Σελήνης – Ερμή μπορεί να φέρει χρήσιμες πληροφορίες μέσα από καθημερινές συζητήσεις. Το βράδυ, ο Ήλιος και ο Κρόνος προσφέρουν λύσεις μέσω έμπιστων προσώπων, ενώ η Σελήνη στους Διδύμους δίνει ώθηση για δράση.

Ζυγός

Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου που ευνοεί τις προσωπικές επιδιώξεις, τις σχέσεις και την επίτευξη ισορροπίας. Η όψη Σελήνης – Ερμή ενδέχεται να φέρει μια πρόταση ή συμβουλή με ουσιαστική σημασία. Απαιτείται ετοιμότητα για τη λήψη αποφάσεων που εξυπηρετούν μακροπρόθεσμα οφέλη. Το βράδυ, η σύνδεση Ήλιου – Κρόνου ενισχύει τις επαφές, ενώ η Σελήνη στους Διδύμους βελτιώνει τη διάθεση.

Σκορπιός

Η παρουσία της Αφροδίτης στον Ζυγό στρέφει την προσοχή στην εσωτερική ενδυνάμωση και τη φροντίδα του εαυτού σας. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κατάλληλες για ανασύνταξη δυνάμεων και επαφές με πρόσωπα απόλυτης εμπιστοσύνης. Η Σελήνη στον Ταύρο διευκολύνει τις ουσιαστικές συναισθηματικές συζητήσεις. Η όψη Ήλιου – Κρόνου συμβάλλει στον ορθολογικό σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, ενώ από το βράδυ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα.

Τοξότης

Η κοινωνική δραστηριότητα αυξάνεται με την Αφροδίτη στον Ζυγό, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για νέες γνωριμίες, συμμαχίες και συλλογικές δράσεις. Η συνεργασία Σελήνης και Ερμή βοηθά στη διευθέτηση πρακτικών υποχρεώσεων. Η όψη Ήλιου – Κρόνου ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας. Το βράδυ, με τη Σελήνη στους Διδύμους, δημιουργούνται ευκαιρίες για ευχάριστες κοινωνικές επαφές.

Αιγόκερως

Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποκτούν πιο σταθερά χαρακτηριστικά με την Αφροδίτη στον Ζυγό, θέτοντας σε δοκιμασία όσες επαφές στερούνται στερεών βάσεων. Η Σελήνη στον Ταύρο ευνοεί την άμεση έκφραση προθέσεων προς πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Τις βραδινές ώρες, ο Ήλιος και ο Κρόνος εστιάζουν την προσοχή σε οικογενειακά ζητήματα, ενώ η περαιτέρω μετακίνηση της Σελήνης στους Διδύμους διευκολύνει την οργάνωση της καθημερινότητας.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στον Ζυγό δημιουργεί προοπτικές διεύρυνσης οριζόντων, ευνοώντας ταξίδια, εκπαιδευτικά θέματα και νέες εμπειρίες. Η Σελήνη σε συνδυασμό με τον Ερμή συμβάλλει στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον οικιακό χώρο ή την υγεία. Το βράδυ, η όψη Ήλιου – Κρόνου διευκολύνει τις ειλικρινείς ανταλλαγές ατόμων στις σχέσεις σας, ενώ η είσοδος της Σελήνης στους Διδύμους ενισχύει τη δημιουργικότητα.

Ιχθύες

Με την Αφροδίτη στον Ζυγό, οι ουσιαστικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος, ενώ απομακρύνονται επαφές που δεν προσφέρουν αμοιβαιότητα. Η συνέργεια της Σελήνης στον Ταύρο με τον Ερμή ενισχύει την έμπνευση και την επικοινωνία με φιλικά πρόσωπα. Το βράδυ, η όψη Ήλιου – Κρόνου προσφέρει έδαφος για τον προγραμματισμό των οικονομικών και επαγγελματικών υποθέσεων, ενώ η Σελήνη στους Διδύμους υποδεικνύει την ανάγκη για ξεκούραση.