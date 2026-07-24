Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η Κρις Αν Άφλεκ, μητέρα των βραβευμένων με Όσκαρ ηθοποιών Μπεν Άφλεκ και Κέισι Άφλεκ.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της, γνωστοποιώντας ότι πέθανε στις 2 Ιουνίου, λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο στο πάγκρεας.

Η Κρις Αν Άφλεκ είχε μάθει για την ασθένειά της τον Δεκέμβριο, με τους γιατρούς να εκτιμούν τότε ότι της απέμεναν περίπου έξι μήνες ζωής. Η μεγαλύτερη επιθυμία της ήταν να μπορέσει να παρευρεθεί στην αποφοίτηση του εγγονού της από το λύκειο. Τελικά, κατάφερε να δώσει το «παρών» στην τελετή μαζί με την οικογένειά της στις 31 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα, πέθανε ήρεμα στον ύπνο της.

Στο πλευρό των γιων της από τα πρώτα τους βήματα

Η Κρις Αν Άφλεκ στήριζε σταθερά τον Μπεν Άφλεκ και τον Κέισι Άφλεκ σε όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής τους πορείας.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 1998. Εκεί είχε συνοδεύσει τον Μπεν Άφλεκ, όταν εκείνος και ο Ματ Ντέιμον ήταν υποψήφιοι για το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ».

Ο Ματ Ντέιμον είχε επίσης επιλέξει τη μητέρα του ως συνοδό του στη μεγάλη βραδιά. Οι δύο φίλοι κέρδισαν τελικά το Όσκαρ, ενώ η ταινία, στην οποία εμφανιζόταν και ο Κέισι Άφλεκ, εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες της καριέρας τους.

Η Κρις Αν Άφλεκ αφήνει πίσω της τους δύο γιους της και τα πέντε εγγόνια της, την Ιντιάνα, τη Βάιολετ, τον Άτικους, τη Φιν και τον Σαμ.