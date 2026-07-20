Στις ΗΠΑ βρίσκεται εδώ και 10 μέρες ο Γιώργος Μαυρίδης, ο οποίος παρακολούθησε τους αγώνες της Αργεντινής από τα προημιτελικά έως και τον χθεσινό μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Ο επιχειρηματίας και tattoo artist έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τον απολογισμό του γι’ αυτές τις δέκα μέρες.

«Σήμερα έφτασε στο τέλος το πιο όμορφο ταξίδι. 10 ημέρες της ζωής μου γεμάτες τρέλα, άγχος και απίστευτης περιπέτειας που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Κατάφερα να παρακολουθήσω 3 αγώνες της Αργεντινής και να είμαι εκεί στον τελευταίο χορό του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστη που εμφανίστηκε στο πλανήτη μας.

Κατάφερα να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες του για να έχω να θυμάμαι ότι το έκανα και αυτό και ας ήμουν πάνω στην κερκίδα. “Ο Μαραντόνα μας έκανε να αγαπήσουμε την Αργεντινή και εσύ μας έκανες να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο”. Αντίο Τεράστιε Κοντέ!», έγραψε ο Γιώργος Μαυρίδης.

Η ανάρτησή του: