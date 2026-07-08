Η Daily Mail υποδέχθηκε με εμφανή ικανοποίηση και σχεδόν θριαμβευτικούς τόνους την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι αξιώσεις εναντίον της ίδιας και της Mail on Sunday. Η εφημερίδα παρουσιάζει την εξέλιξη ως πλήρη δικαίωση της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers και των δημοσιογράφων της, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες για τηλεφωνικές υποκλοπές και άλλες παράνομες μεθόδους συλλογής προσωπικών πληροφοριών.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης ήταν ο πρίγκιπας Χάρι, ένας από τους επτά ενάγοντες, ο οποίος είχε στραφεί δικαστικά κατά της εκδότριας εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι δημοσιογράφοι των εντύπων της Mail είχαν αποκτήσει ιδιωτικές πληροφορίες με παράνομα μέσα. Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, φερόμενες τηλεφωνικές υποκλοπές και τη χρήση παράνομων τεχνικών για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την προσωπική ζωή των εναγόντων.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης διατυπώθηκε επίσης ο ισχυρισμός ότι ο πρώην διευθυντής της Mail, Paul Dacre, και άλλα στελέχη είχαν παραπλανήσει την έρευνα Leveson το 2012, όταν υποστήριξαν ότι τα έντυπα της Mail δεν είχαν εμπλακεί ποτέ σε τηλεφωνικές υποκλοπές. Σύμφωνα με την εφημερίδα, όμως, ο δικαστής δεν βρήκε καμία βάση σε αυτές τις κατηγορίες και έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία για να τις στηρίξουν.

Η Daily Mail δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι ισχυρισμοί του πρίγκιπα Χάρι και των υπόλοιπων εναγόντων απορρίφθηκαν χωρίς εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις. Παρουσιάζει την απόφαση ως ηχηρό πλήγμα για τον δούκα του Σάσεξ, τον οποίο περιγράφει ως πρωταγωνιστή ενός πολυετούς «πολέμου» εναντίον του βρετανικού Τύπου. Επισημαίνει μάλιστα ότι, παρότι ο Χάρι είχε προηγουμένως πετύχει δικαστικές νίκες απέναντι στους εκδότες της Sun και της Daily Mirror, αυτή τη φορά οι καταγγελίες του κατά της Mail δεν έγιναν δεκτές.

Ο πανηγυρικός τόνος της εφημερίδας ενισχύεται από την κρίση του δικαστή για τους δημοσιογράφους της. Αρκετοί από αυτούς χαρακτηρίστηκαν «ειλικρινείς» και «εντυπωσιακοί» μάρτυρες κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας των έντεκα εβδομάδων. Αντίθετα, παρότι ο δικαστής αποδέχθηκε ότι οι ενάγοντες, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Χάρι, κατέθεσαν με ειλικρίνεια, έκρινε ότι διέθεταν περιορισμένα άμεσα στοιχεία για να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους.

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ακόμη ότι η υπόθεση άρχισε να αποδυναμώνεται σοβαρά όταν ο πρώην ιδιωτικός ερευνητής Gavin Burrows, βασικός μάρτυρας των εναγόντων, απέσυρε προηγούμενη κατάθεσή του. Κατά την εκδοχή της Daily Mail, μετά την εξέλιξη αυτή οι ενάγοντες έμειναν χωρίς αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία και περιορίστηκαν στη διατύπωση ατεκμηρίωτων κατηγοριών.

Η Daily Mail δεν κρύβει επίσης την ενόχλησή της για την αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι μετά την έκδοση της απόφασης. Ο Χάρι χαρακτήρισε την κρίση του δικαστηρίου «προφανή συγκάλυψη», δήλωση που η εφημερίδα αντιμετωπίζει ως ένδειξη κακής αποδοχής της ήττας του. Θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός αυτός υποβαθμίζει τόσο τη δικαστική διαδικασία όσο και την πλήρη απόρριψη των κατηγοριών του.

Παράλληλα, η Daily Mail επιχειρεί να προσδώσει στην απόφαση ευρύτερη σημασία, παρουσιάζοντάς την όχι μόνο ως προσωπική νίκη απέναντι στον πρίγκιπα Χάρι και στους υπόλοιπους ενάγοντες, αλλά και ως νίκη για την ελευθερία του Τύπου. Υποστηρίζει ότι επιβεβαιώθηκε το δικαίωμα των εφημερίδων να ερευνούν και να δημοσιεύουν πληροφορίες για πλούσια, διάσημα και ισχυρά πρόσωπα, αρκεί να ενεργούν εντός των ορίων του νόμου.

Ο τόνος του άρθρου είναι ταυτόχρονα πανηγυρικός και πολεμικός. Η Daily Mail δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως μια απλή δικαστική διαφορά με τον πρίγκιπα Χάρι, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης και οργανωμένης προσπάθειας να πληγεί η αξιοπιστία της, να απαξιωθούν οι δημοσιογράφοι της και, ει δυνατόν, να οδηγηθούν τα έντυπά της σε οικονομική και εκδοτική καταστροφή.

Η εφημερίδα καταλήγει ότι, παρότι κέρδισε μια αποφασιστική μάχη απέναντι στον πρίγκιπα Χάρι και στους υπόλοιπους αντιπάλους της, ο πόλεμος γύρω από τα όρια και την ελευθερία του Τύπου δεν έχει τελειώσει. Πίσω από τους πανηγυρισμούς για τη δικαστική νίκη διατυπώνει και μια σαφή προειδοποίηση: ισχυρά πρόσωπα, οργανώσεις και πολιτικοί κύκλοι θα συνεχίσουν, κατά την άποψή της, να επιδιώκουν τον περιορισμό και τον αυστηρότερο έλεγχο των εφημερίδων.