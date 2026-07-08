Η Κέιτ Χάντσον επέλεξε και φέτος την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά εδώ και αρκετά χρόνια.

Η 47χρονη ηθοποιός έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη Σκιάθο, όπου συνηθίζει να περνά μέρος του καλοκαιριού μαζί με την οικογένειά της. Το νησί αποτελεί αγαπημένο προορισμό και για τη μητέρα της, Γκόλντι Χον, καθώς και για τον επί χρόνια σύντροφό της, Κερτ Ράσελ.

Η Κέιτ Χάντσον μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της στην Ελλάδα. Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, εμφανίζεται με κόκκινο μπικίνι και μια κιθάρα στα χέρια, τραγουδώντας αυτοσχέδιους στίχους εμπνευσμένους από το ελληνικό καλοκαίρι.

Στο τραγούδι της αναφέρεται με χιούμορ στις ταβέρνες, στο άφθονο φαγητό, στο ροζέ κρασί, στη φέτα και στις βόλτες με φουσκωτό, αποτυπώνοντας με ανάλαφρο τρόπο όσα απολαμβάνει στις διακοπές της.