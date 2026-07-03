Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε με έντονο συναίσθημα την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον, μετά τη νίκη της απέναντι στην Καμίλα Ραχίμοβα.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-1 σετ, έχοντας προηγουμένως κάνει μεγάλη ανατροπή στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Μετά το τέλος του αγώνα, δεν έκρυψε τη χαρά και την ανακούφισή της για τη σημαντική αυτή επιτυχία.

Αμέσως μετά τη νίκη, η Μαρία Σάκκαρη κατευθύνθηκε προς το box της ομάδας της, όπου βρισκόταν και ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εκεί τον αγκάλιασε και τον φίλησε θερμά, πανηγυρίζοντας μαζί του τη μεγάλη πρόκριση.

To ζευγάρι, όπως έχει ανακοινώσει, σκοπεύει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2027 με 600 καλεσμένους.