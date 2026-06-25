Η Μαλού Ντάλα Πίκολα προχώρησε σε μια σειρά από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφανή τρόπο την εγκυμοσύνη της.

Η σύζυγος του δημοσιογράφου Νικόλα Νιάρχου επέλεξε την Πέμπτη 25 Ιουνίου για να ανεβάσει stories στα οποία αποτυπώνονται οι αλλαγές στο σώμα της σε διάφορες χρονικές στιγμές της περιόδου αυτής.

Σε ένα από τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, η ίδια θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά της χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα:

«A dream come true» (Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα).

Το μυστικό στο πάρτι και η αποκάλυψη

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να συμπληρώσει την κοινή πορεία του ζευγαριού, λίγο καιρό μετά την επίσημη γνωστοποίηση του γεγονότος. Παρότι ο στενός φιλικός τους κύκλος είχε γνώση για την κατάσταση, η λεπτομέρεια αυτή παρέμεινε σχεδόν απαρατήρητη κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τον περασμένο Απρίλιο, ο Νικόλας Νιάρχος και η Ελέν Βερνέ διοργάνωσαν μια γιορτή με αφορμή την κυκλοφορία του εντύπου τους Now Voyager. Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, ελάχιστοι από τους παρευρισκόμενους κατάλαβαν ότι η εικαστικός βρισκόταν σε ενδιαφέρουσα.

Η δημόσια επιβεβαίωση συνέβη τελικά την 1η Μαΐου. Τότε, μια φίλη της Μαλού Ντάλα Πίκολα ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα μια κοινή τους φωτογραφία με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Baby bloom»

Από τον γάμο στην Σπετσοπούλα στο πρώτο παιδί

Η γνωριμία και η σχέση του ζευγαριού επισφραγίστηκε με τον γάμο τους, ο οποίος τελέστηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Σπετσοπούλα, παρουσία περίπου εκατό καλεσμένων.

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Πλέον, ο Νικόλας Νιάρχος και η σύντροφός του μετρούν αντίστροφα τον χρόνο για τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.