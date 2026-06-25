Η Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησε μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου απεικονίζεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, Βασίλη, ενώ παράλληλα σπρώχνει το καρότσι με τη νεογέννητη κόρη της, η οποία πρόκειται να πάρει το όνομα Μιράντα. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, μετά τον πρόσφατο ερχομό του δεύτερου παιδιού της, μοιράζεται συχνά ψηφιακό υλικό με τους ακολούθους της, αποτυπώνοντας στιγμές από την καθημερινότητά της.

Η έλευση της κόρης τους στις αρχές Ιουνίου ήρθε να συμπληρώσει την οικογενειακή τους ευτυχία, λίγο καιρό μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Το ζευγάρι είχε υποδεχθεί τον πρώτο του γιο, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα μεγάλωσαν την οικογένειά τους, με την ίδια να αναρτά πλέον συστηματικά φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητες με τα δύο τους παιδιά στο σπίτι και στις εξόδους τους.