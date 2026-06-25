Η Στεφανία Γουλιώτη επέλεξε να περάσει μέρος των διακοπών της στην Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε «την πιο όμορφη πόλη του κόσμου», μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών από πισίνα ξενοδοχείου με φόντο την πόλη, στις οποίες εμφανίζεται ανέμελη, φορώντας καφέ μπικίνι.

Στα στιγμιότυπα αποτυπώνονται διαφορετικές ώρες της ημέρας, από το μεσημέρι έως το σούρουπο, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Διακοπάροντας στην πιο όμορφη πόλη του κόσμου!!!».