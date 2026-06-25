Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, βρέθηκε η Παυλίνα Βουλγαράκη τη νύχτα της Τετάρτης 24 Ιουνίου και μίλησε για τον σύζυγό της, τη μητρότητα αλλά και τα παιδικά της χρόνια.

«Ο σύντροφός μου είναι ένας φανταστικός τύπος. Είναι ένας φανταστικός τύπος που 100% θα τον δεις και θα τον γουστάρεις σαν άτομο ή ως άντρα, δηλαδή είναι φανταστικός. Απλώς δεν είχα συνηθίσει αυτό να επιλέγει ο άλλος. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε, με αυτή την έννοια, ότι έγινε αργά. Για μένα αυτό είναι πρωτόγνωρο, δεν… όλα γινόντουσαν πάντα πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε ακόμη για την καθημερινότητα με το παιδί της, που βρίσκεται πλέον στην ηλικία όπου περπατά και χρειάζεται διαρκή επίβλεψη.

«Είναι σε αυτή τη φάση, που περπατάει και εγώ είμαι από πίσω. Ισχύει αυτό ότι είναι η περίοδος που σφάζεσαι, γιατί νομίζω ότι εκεί ξαφνικά φαίνεται το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας δομικά, τι έχει συνηθίσει να συμβαίνει στο σπίτι του και τι εικόνες έχει. Οπότε εκεί βγαίνουν όλα στην επιφάνεια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε η ίδια μαζί με τα αδέλφια της.

«Έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ άναρχα, θα πω. Με μια μητέρα η οποία πάντα δούλευε, ήταν πάρα πολύ ενεργή και μας έπαιρνε μαζί της παντού, στις εξετάσεις, στο γραφείο. Ο πατέρας μου που έκανε τις ομιλίες, επίσης μαζί. Δηλαδή κάπως είχαμε μάθει να μεγαλώνουμε με πάρα πολύ κόσμο γύρω γύρω και να έχει ο ένας τον άλλον», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Σιγά σιγά με τα χρόνια, κάθε οικογένεια, έρχεται η στιγμή που απομυθοποιεί ο ένας τον άλλον. Εμείς σε αυτό το σημείο της απομυθοποίησης, αντί να ξεαγαπηθούμε και να ξενερώσουμε, αγαπηθήκαμε πιο πολύ, οπότε εκεί νομίζω ότι έδεσε».