Με μια προσωπική αναφορά στη μητέρα της ξεκίνησε την εκπομπή της την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει τις ευχές της για τα γενέθλια της μητέρας της, Θάλειας, στεκόμενη στη χρονιά που πέρασε και στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στο έντερο.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη: «Χρόνια πολλά να πω στη μαμά μου. Χρόνια πολλά μαμάκα μου, να τα εκατοστήσεις. Να είναι μια υπέροχη χρονιά αυτή για εσένα, γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια. Εύχομαι να είναι μια φανταστική χρονιά».

Το χρονικό της διάγνωσης

Η συγκεκριμένη περιπέτεια υγείας είχε κρατηθεί αρχικά μακριά από τη δημοσιότητα, ωστόσο η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί με το κοινό πώς έγινε η διάγνωση.

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Η μαμά μου σώθηκε. Λέω “είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες” και μου λένε στο έντερο δε φαίνεται. Περάσαμε πολύ δύσκολα το καλοκαίρι. Εντάξει η μητέρα μου σώθηκε, ήταν κάτι που το παρακολουθήσαμε έξι μήνες. Αλλά όσες φορές και να επέμενα να κάνει εξετάσεις, πολλές φορές το αμελούν και νομίζουν ότι όλα θα είναι καλά»», είχε εξηγήσει τον Οκτώβρη του 2025 η Κατερίνα Καινούργιου.



Η εμπειρία των θεραπειών

Η ίδια συνόδευε τη μητέρα της καθ’ όλη τη διάρκεια των ιατρικών διαδικασιών, γεγονός που την οδήγησε να μιλήσει δημόσια για τις γυναίκες που νοσούν σε παλαιότερη αναφορά της.

Αναφερόμενη στις δικές της καταγραφές από εκείνο το διάστημα, σημείωσε: «Δεν είναι τυχαία η επιλογή τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφύπνισης. Καθημερινά ακούμε γύρω μας να νοσούν τόσες γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού. Όμως χάρη στην πρόοδο της ιατρικής οι περισσότερες γυναίκες τον αντιμετωπίζουν και ζουν μια καλή ζωή. Εγώ βλέπω πολλές γυναίκες και το αντιμετώπισα και το καλοκαίρι που ήμουν με τη μητέρα μου, σε άλλο σημείο βέβαια κι έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας. Έβλεπα πολλά κορίτσια νέα σε ηλικία να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους και μετά να πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους και να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους».