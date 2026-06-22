Η έντονη σωματική άσκηση και οι απαιτητικές προπονήσεις έφεραν εμφανείς αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση της Μάρας Δαρμουσλή, προκαλώντας λανθασμένες εντυπώσεις σε μερίδα των ακολούθων της στα social media. Το μοντέλο και ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα του ALPHA και την εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, τοποθετήθηκε ευθέως για τα μηνύματα που δέχεται σχετικά με τα κιλά της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί νέων προβλημάτων υγείας:

«Έχει αλλάξει το σώμα μου με την ενόργανη γυμναστική. Του δίνω προκλήσεις. Έχω δεχτεί πολλά σχόλια ότι έχω επιστρέψει στις διατροφικές διαταραχές, αλλά δεν ισχύει. Γυμνάζομαι και νιώθω δυνατή.»

Η απόφαση να ασχοληθεί ενεργά με τον αθλητισμό προέκυψε εντελώς αυθόρμητα, προκειμένου να δοκιμάσει τις αντοχές της σε ένα τελείως νέο πεδίο, ανατρέποντας τα στερεότυπα των καθηγητών που είχε στα παιδικά της χρόνια:

«Πριν λίγο καιρό μου ήρθε η τρελή ιδέα να κατέβω σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής. Επειδή από μικρή φαινόταν ότι θα ψηλώσω πολύ, δεν μου έδιναν σημασία οι καθηγητές της ενόργανης.»

Η μάχη με το παρελθόν και ο κίνδυνος για τα νεαρά κορίτσια

Η ίδια πάντως δεν κρύβει ότι έχει αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα με το βάρος της κατά το παρελθόν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η έγκαιρη αναζήτηση καθοδήγησης από ειδικούς ήταν εκείνη που της έδωσε τη λύση.

«Είχα βασανιστεί για πολύ καιρό με τις διατροφικές διαταραχές, έχω μια ευαισθησία όσον αφορά το φαγητό. Ζήτησα βοήθεια ειδικού και απέκτησα ισορροπημένη διατροφή.»

Τα όρια στα social media και τα επόμενα σχέδια

Η κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο γύρω από το σώμα της προκαλεί την αντίδρασή της, κυρίως λόγω της επίδρασης που μπορεί να έχουν αυτές οι τοποθετήσεις στην ψυχολογία των εφήβων που την παρακολουθούν.

«Τα αρνητικά σχόλια με επηρεάζουν όταν αποπροσανατολίζουν, γιατί τα βλέπουν νεαρά κορίτσια. Δεν θέλω στα σχόλια να θίγονται θέματα εικόνας.»

Όσον αφορά την επιστροφή της στα τηλεοπτικά ή θεατρικά δρώμενα την ερχόμενη σεζόν, η Μάρα Δαρμουσλή κατέληξε λέγοντας: «Συζητάω επαγγελματικά για του χρόνου, αλλά δεν έχω κλείσει κάτι ακόμα.»