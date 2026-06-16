Ο γνωστός ηθοποιός, Τάσος Ιορδανίδης βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μεταξύ άλλων, για τη δημόσια έκθεση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα αρνητικά σχόλια στα παιδιά.

«Τώρα και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… Και δε σ’ το λέω ως καραμέλα. Για παράδειγμα, με ρώτησες πριν για τη Θάλεια: “Τι κάνει η Θάλεια;”, “Τι κάνουν τα παιδιά;”. Και λέω, τώρα να μιλήσω με τον Γρηγόρη ή να του πω ξέρεις ότι είναι καλά; Δεν ήθελα να επεκταθώ, ή δεν θα ‘θελα να επεκταθώ πλέον. Γιατί; Όχι γιατί δεν είμαι καλά με τη γυναίκα μου ή οτιδήποτε. Γιατί ζούμε την εποχή του κακεντρεχούς σχολίου το οποίο μεσουρανεί και το οποίο εσένα μπορεί να μη σε φθείρει, ή εμένα, ή τη Θάλεια, ή τον οποιονδήποτε. όσο και να διαφυλάξεις τα παιδιά σου κάπου θα πέσουνε αι εγώ, το παιδί μου… προσπαθώ και θέλω να μην το ξαναδώ, ενδεχομένως, να κλαίει εξαιτίας ενός σχολίου το οποίο μπορεί να ‘χει διαβάσει», είπε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης.

Kαι πρόσθεσε: «Μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή. Είχαμε δώσει μια κοινή συνέντευξη με τη Θάλεια και μετά είπαμε ότι δεν θα ξαναβγούμε μαζί. Βγαίνουμε στον Λαμπρόπουλο και είπαμε ότι είμαστε καλά, τέλος πάντων και τα λοιπά. Είμαστε, γαμ.. το κέρατό μου, συγγνώμη κιόλας για τη φράση, είμαστε καλά».

«Λοιπόν, και βγαίνουν κάποια σχόλια τα οποία, περιμέναμε ότι κάποια, ας πούμε, θα είναι αρνητικά… μες στο παιχνίδι. Διαβάζει κάποια η κόρη μου, που της δίνω το κινητό μου κάποια στιγμή για να παίξει ένα παιχνίδι, και μπαίνει και κοιτάει και το παιδί… Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, να βλέπω την κόρη μου έτσι, γιατί; Διάβασα, ας πούμε, ότι “τώρα μας πουλάνε φούμαρα και είναι στα χωρίσματα», κατέληξε ο Τάσος Ιορδανίδης.