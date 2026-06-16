Μια συνέντευξη κατά την οποία μίλησε για όλους και για όλα έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 16/6 ο Akylas. Όπως αποκάλυψε αναφερόμενος στον πατέρα του τον λατρεύει ενώ εξήγησε ότι του έχει σταθεί πάρα πολύ.

Μιλώντας στο The 2night Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Akylas εστιάζοντας στη Eurovision είπε: «Ένιωθα ότι έχω να λογοδοτήσω, να αιτιολογήσω. Δούλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό που παρουσιάσαμε και το χάρηκα τόσο πολύ που όταν κατέβηκα από τη σκηνή έκλαψα γιατί ήταν πολύ μεγάλη η πίεση. Ένιωσα ότι κουβαλάω τον ελληνικό λαό που με πίστεψε. Όταν έγινε η ψηφοφορία ήταν τόσο έντονο το συναισθηματικό roller coaster αλλά ήταν κάτι που πιστεύω ότι το ζήσαμε όλοι. Καθόμασταν στο green room και λέγαμε ότι το κάνουν επίτηδες για το σασπένς αλλά ήμασταν παγωμένοι και λέγαμε “τι γίνεται;”».

«Κρίμα που δεν έχουμε μιλήσει για τον πατέρα μου. Όλοι νομίζουν ότι κάτι έχω μαζί του επειδή δεν τον αναφέρω στο κομμάτι. Τον λατρεύω, μου έχει σταθεί όλη αυτή την περίοδο. Έπαθε πολύ νέος θέματα με την καρδιά με εμφράγματα, σταμάτησε από μικρός να δουλεύει και δεν μπορούσε να συνεισφέρει, ήταν δύσκολα. Τον λατρεύω, είναι Θεσσαλονίκη, είναι χωρισμένος με τη μητέρα μου» υπογράμμισε και αποκάλυψε: «ο μπαμπάς ήταν χαρούμενος με αυτό που έβλεπε. Μου είχε πει “προσπάθησε να το απολαύσεις” και όταν ζήτησα συγγνώμη μου είπε “τι ζητάς συγγνώμη; Πας καλά; Μας έκανες υπερήφανους, ήσουν φοβερός”».

«Ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος γιατί δεν πληρώνει κάποιος εισιτήριο για να σε δει. Μπορείς να φας bullying, να σε χλευάσουν»

Κάνοντας ειδική αναφορά στα χρόνια που τραγουδούσε στον δρόμο ο Akylas είπε: «ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος γιατί δεν πληρώνει κάποιος εισιτήριο για να σε δει. Μπορείς να φας bullying, να σε χλευάσουν. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Την πρώτη φορά που πήγα στη Διονυσίου Αεροπαγίτου τραγουδούσα 6 ώρες, είχα βγάλει 50 ευρώ αλλά συνέχιζα, έπαιζα πολύ Έλβις Πρίσλεϊ.

Ο κολλητός μου είχε μεταφέρει ότι είχαν έρθει κάποιοι και σχολίαζαν ότι “αυτός τραγουδούσε στα μαγαζιά και τώρα είναι στον δρόμο”. Δεν μάσησα, πήγα Eurovision μετά».

Εξομολογήθηκε, μάλιστα, ότι είχε πέσει θύμα ελέγχων από την αστυνομία, λέγοντας: «Ήταν λίγο ζόρικο όταν είχαμε τρέξιμο γιατί κουβαλούσα ηχείο 10 κιλά» ενώ εξήγησε: «Δεν ερωτεύομαι εύκολα αλλά όταν μου συμβεί δίνομαι ολοκληρωτικά».