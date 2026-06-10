Η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες βρέθηκαν στα εγκαίνια της νέας ατομικής έκθεσης της Μαρίνας Καρέλλα, που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 4ης Ιουνίου στην γκαλερί Ζουμπουλάκη στην Αθήνα.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε κατά την άφιξή του στον εκθεσιακό χώρο, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη να επιλέγει για την περίσταση μία μοβ δερμάτινη μπλούζα συνδυασμένη με μαύρη φούστα με λευκές λεπτομέρειες, ενώ ο Νικόλαος Ντε Γκρες εμφανίστηκε με γαλάζιο πουκάμισο και μπεζ παντελόνι.

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το παρών η μητέρα του Νικόλαου, Άννα Μαρία, καθώς και ο αδελφός του, Παύλος Ντε Γκρες.

Ο οικογενειακός δεσμός με τη Μαρίνα Καρέλλα

Η παρουσία της οικογένειας Ντε Γκρες στην έκθεση δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Μαρίνα Καρέλλα συνδέεται στενά με την οικογένεια μέσω του γάμου της με τον Μιχαήλ Ντε Γκρες (Michel de Grèce), ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024.

Λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, η Μιμή Ντενίση είχε δημοσιεύσει στιγμιότυπο από την ίδια έκθεση, στο οποίο εμφανίζονταν η Άννα Μαρία, ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρίνα Καρέλλα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μιμή Ντενίση είχε προσκαλέσει την Άννα Μαρία και τον Παύλο Ντε Γκρες και στην προβολή του ντοκιμαντέρ της για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η έκθεση «Le Passage»

Η νέα ενότητα έργων της Μαρίνας Καρέλλα παρουσιάζεται υπό τον τίτλο «Le Passage» και θα φιλοξενείται στην γκαλερί Ζουμπουλάκη έως τις 4 Ιουλίου 2026.

Η έκθεση περιλαμβάνει πίνακες, σχέδια και κεραμικά έργα, όπως βάζα, πιάτα και ζωγραφισμένα πλακάκια. Μέσα από τη νέα αυτή δουλειά, η καλλιτέχνιδα διευρύνει το εικαστικό της πεδίο, συνδυάζοντας διαφορετικά υλικά και μορφές έκφρασης.

Στα έργα της συναντώνται ανθρώπινες και ζωικές μορφές, στοιχεία της φύσης και τοπία, τα οποία συνθέτουν έναν ιδιαίτερο εικαστικό κόσμο με έντονα αφηγηματικά χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η Μαρίνα Καρέλλα

Η Μαρίνα Καρέλλα, γεννημένη το 1940, έχει διαγράψει πολυετή πορεία στη ζωγραφική και τη γλυπτική. Σπούδασε στην Αθήνα, το Παρίσι και το Σάλτσμπουργκ και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε σημαντικούς εκθεσιακούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έργα της βρίσκονται σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων το Centre Pompidou στο Παρίσι, η Menil Collection στο Χιούστον, η Εθνική Πινακοθήκη και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Παράλληλα, είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΕΛΙΖΑ», η οποία δραστηριοποιείται στην πρόληψη της κακοποίησης παιδιών.