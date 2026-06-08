Δύο χειρουργικές επεμβάσεις χρειάστηκε να πραγματοποιήσει ο Χρήστος Δάντης μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, γεγονός που τον κράτησε μακριά από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ο δημιουργός βρέθηκε στο Θέατρο Βράχων, συμμετέχοντας στη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα με αγγλόφωνα ροκ κομμάτια, και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno τη Δευτέρα 8 Ιουνίου για την κατάσταση της υγείας του, περίπου τρεις μήνες μετά το περιστατικό.

Αναφερόμενος στην αποχή από τη σκηνή και στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται πλέον, ο Χρήστος Δάντης δήλωσε:

«Μου έχει λείψει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο. Το σπάσιμο αυτό ήτανε δυνατό, έκανα δύο χειρουργεία και με κράτησε μακριά. Το τραγούδι δεν μου έλειψε γιατί δούλευα στο στούντιό μου όσο μπορούσα καθημερινά. Προγραμμάτιζα και έπαιζα με το ένα χέρι, με το δεξί, γιατί το αριστερό δυστυχώς είναι παροπλισμένο, θα είναι για μεγάλη περίοδο».

Πώς συνέβη το ατύχημα στο βρεγμένο οδόστρωμα

Ο Χρήστος Δάντης περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, ενώ μοιράστηκε και το πώς φιλτράρει πλέον αυτή τη δύσκολη εμπειρία.

«Κυκλοφορούσα σε ένα βρεγμένο δρόμο, έβρεχε και έπαθα ένα ατύχημα, σαν να έπεσα σε χιόνι, σαν να γλίστρησα. Στο φυλάει ο Θεός, μπορεί να σε προφυλάσσει από κάτι. Μπορεί να νομίζεις ότι σου βάζουνε φρένο σε κάτι, αλλά να σε προφυλάσσουν από κάτι άλλο», συμπλήρωσε στην κάμερα της εκπομπής.

Αν και η πλήρης αποκατάσταση του χεριού του θα πάρει χρόνο, η παρουσία του στη συναυλία επιβεβαιώνει ότι η σταδιακή επιστροφή του έχει ήδη ξεκινήσει.